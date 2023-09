Afastado dos palcos, Wesley Safadão celebra aniversário ao lado da família

Wesley Safadão dá festão para comemorar a chegada de seus 35 anos enquanto enfrenta pausa indeterminada na carreira

O cantor Wesley Safadão celebrou a chegada de seus 35 anos com uma festa na companhia de sua família e amigos nesta quarta-feira, 6. O artista, que enfrenta uma pausa indeterminada em sua carreira por conta de problemas de saúde, usou as redes sociais para compartilhar detalhes do momento de comemoração em sua vida pessoal.

Através do stories do Instagram, Wesley compartilhou uma selfie sorridente para expressar sua gratidão na data especial: “Hoje completo mais um ano de vida! Chego aos meus 35 anos grato a Deus por tudo porque sei que Ele é comigo em todos os momentos! Obrigado a minha família, amigos e todos meus fãs pelo carinho de sempre!!! Amo vocês!!”, declarou.

Wesley Safadão agradece carinho em seu aniversário - Reprodução/Instagram

O dono dos hits "Covardia" e "Rua" também abriu um álbum de registros da celebração em seu feed no Instagram. Wesley dividiu um clique em que posa na mesa do bolo gigantesco ao lado da esposa, Thyane Dantas, e de seus três filhos, Dom, de 5 anos, Ysis, de 9 anos, e Yhudiy, de 12 anos, que é fruto do antigo relacionamento com Mileide Mihaile.

Na sequência, o artista mostrou que a festa íntima contou com uma extensa lista de convidados ao posar com todos os amigos e familiares que participaram do evento: “Família”, ele se derreteu na legenda da publicação, que ganhou muitos elogios e parabenizações dos fãs nos comentários.

Wesley Safadão decide se afastar dos palcos:

Vale lembrar que o cantor pegou os fãs de surpresa no último domingo, 3, ao anunciar a pausa em sua carreira: “O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley”, diz a nota publicada nas redes sociais.

Wesley Safadão também pausou a carreira em 2022:

Essa não é a primeira vez que Wesley Safadão se ausenta de sua agenda de shows. Durante um breve período de 2022, o cantor também precisou se dedicar integralmente aos cuidados com sua saúde por conta de uma hérnia discal. Desta vez, no entanto, ele não revelou o motivo por trás do afastamento.