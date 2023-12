Adriane Galisteu revela quantos looks usa em A Fazenda: "Não tem fim"

Em entrevista à CARAS, Adriane Galisteu comentou sobre seu interesse na moda e como escolhe os looks de para apresentar A Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que costuma pensar nos mínimos detalhes antes de entrar no ar para apresentar o reality A Fazenda. Em entrevista à CARAS, ela detalhou como é a preparação antes de surgir no palco da atração com looks icônicos.

Nesta segunda-feira, 4, a loira esteve presente na festa de 30 anos da REVISTA CARAS e conversou com a colunista Paula Martins sobre sua ligação com o mundo fashion. Segundo a apresentadora, ela adora a moda e faz questão de pensar em todo o seu visual.

"Eu gosto tanto de moda, que mesmo que seja uma camiseta branca e uma calça jeans, faz parte de acordar e falar: 'Deixa eu ver o look que eu vou pôr hoje'", disse ela, que esteve no evento com um vestido que estava guardado em seu guarda-roupa há três anos.

Quanto aos looks que aparece na telinha da Record, Adriane revelou que antes da temporada chegar ao ar, ela senta com seu stylist Tidy Alvis para pensar no estilo que gostaria de exibir durante os episódios diários.

"São 120 looks em A Fazenda. É enlouquecedor, não tem fim. A gente está na reta final e eu tenho uma arara que ainda está explodindo de roupa para usar. É muito look e faz parte da minha vida, mas tem uma hora que eu não vejo a hora de tirar tudo ficar de biquíni", confessa.

Casada há mais de 10 anos com Marcelo Iodice, herdeiro da luxuosa marca Iodice, ela revela que, apesar do maridão estar inserido no universo da moda, ele não costuma ajudar muito nas produções. "Santo de casa não faz milagre. Às vezes não adianta nada. Eu coloco uma roupa e eu falo: 'Vem me ajudar'. E ele fala: 'já vou aí'. Quando eu tô lá, ele faz: 'Tá ótimo'. Sempre tá ótimo", brinca.