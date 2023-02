Adriane Galisteu renova bronzeado e escandaliza com barriga chapada

Adriane Galisteu chamou atenção dos seguidores ao exibir a boa forma em selfie de biquíni

Adriane Galisteu (49) mostrou que está aproveitando o verão ao máximo! A loira escandalizou a web na manhã desta quarta-feira, 6, ao compartilhar uma selfie em seu Instagram usando um biquíni tomara que caia enquanto renovava o bronzeado: “Solzin”, escreveu na legenda do clique. Os fãs ficaram impressionados com a boa forma da apresentadora, que angariou elogios nos comentários.

No clique, Adriane ostenta o corpaço e dá foco total às suas curvas, sem mostrar muito o rosto, que está coberto por um chapéu e óculos escuros. Para curtir a ocasião, a loira não perdeu a elegância e elegeu um biquíni tomara que caia preto para a parte superior. Já na calcinha, ela apostou em um modelo preto com alças bem fininhas em tons de rosa e laranja, combinando o look com joias luxuosas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

As peças escolhidas valorizaram o corpo de Galisteu, que deixou a barriga chapada à mostra no registro. Perplexos com a beleza do clique, os fãs da apresentadora do reality da Record, 'A Fazenda', deixaram diversos elogios nos comentários: “Lindaaa de viver.”, disse uma admiradora. “Que corpo lindo, barriga chapada,”, enalteceu outra. “Escândalo.”, comentou uma terceira.

Adriane Galisteu deixa a calcinha aparecer ao mostrar samba no pé

Que look é esse? Na última sexta-feira, 3, Adriane Galisteu foi à quadra da Portela, na comunidade de Madureira vestida para causar! Dançando ao som de "Tabajara do Samba”, ela exibiu o look ousado com muita simpatia e samba no pé!

Adriane elegeu uma lingerie de pedrarias com muita transparência. A loira também optou por uma calça branca, mas deixou a calcinha à mostra, escandalizando o look. Além das peças, a apresentadora também apostou em braceletes e pulseiras de brilhante para relembrar sua trajetória como Rainha da Bateria ao lado dos ritmistas e os componentes da escola, que desfila o enredo ‘O Azul Que Vem do Infinito’, homenagem aos baluartes que ajudaram a construir os cem anos da Portela.