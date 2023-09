Adriane Galisteu quebra o silêncio sobre climão e barraco em A Fazenda: 'Tempero'

Durante o Podcast da CARAS ao vivo, Adriane Galisteu abriu o jogo sobre cortes de brigas em A Fazenda

Adriane Galisteu (50), que apresenta o reality show A Fazenda, presenciou a expulsão de dois peões, Shayan Haghbin e Tiago Ramos, na última temporada do programa. Durante o Podcast da CARAS ao vivo, a apresentadora quebrou o silêncio sobre climão e barraco na atração e ainda abriu o jogo sobre cortes de brigas no reality: "Tempero".

"[Quando] começa a briga, é a hora que eu sento na minha salinha e quero ver. Esqueço o momento, quero acompanhar cada detalhe. Então fica no meu ouvido: 'Corta eles'. E eu: 'Espera só mais um pouquinho' [cochichando]. Faço a louca também, porque estou vendo e a coisa acontecendo está aqui no meu ouvido. Tem uma questão de tempo, porque a gente está ao vivo", afirmou Adriane Galisteu .

"Às vezes, tenho que cortar, mas eu também não queria, porque está no meio do negócio e a gente está querendo entender quem é que tem razão. Vou até o limite do Carelli [diretor de A Fazenda], aí a hora que ele berra muito e percebo que o negócio está feio para mim, eu falo: 'Alô gente, turma! Vamos lá, prestem atenção aqui! Daqui a pouco a gente discute!'. Se for por mim, vou deixando à la vontê", complementou a apresentadora de A Fazenda.

"Prefiro o peso do que a leveza nesse caso. O programa tem que ter o tempero que a gente dá", opinou sobre o clima pesado da última edição do reality show. Adriane Galisteu ainda comentou as duas expulsões da edição passada de A Fazenda: "Acho uma pena, a pessoa demora tanto para conseguir entrar - não é fácil entrar em um programa como esse - e quando entra, põe tudo a perder por falta de controle. Uma coisa é você discutir e brigar, mas você não pode perder o seu controle. Quando você sai do controle, é prejudicial não só para o programa, como para a própria pessoa. Aí a gente tem que tirar. Se essa pessoa não é capaz de se controlar, ela é capaz de coisas piores".