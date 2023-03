Adriana Bombom surge exuberante na Globo com microvestido: "Sem prazo de validade"

Aos 49 anos, Adriana Bombom surge exuberante ao aparecer com look poderoso sem roupa íntima

A apresentadora Adriana Bombom mostrou nesta sexta-feira, 10, o look poderoso que escolheu para ir à Globo homenagear sua eterna amiga, Xuxa Meneghel. A loira e eterna Rainha dos Baixinhos será homenageada no Altas Horas deste sábado.

Para a ocasião, a eterna assistente de palco do programa escolheu um vestido preto curtíssimo com recortes. Sem roupa íntima, a peça deixou em evidência o corpão perfeito da estrela de 49 anos.

"Amados, está aí em primeira mão pra vocês o meu look para o Especial de 60 Anos da nossa Rainha Xuxa, no Altas Horas, que vai para o ar no próximo sábado!", disse ela.

Nos comentários, os seguidores ficaram perplexos com a beleza da musa. "Ainda bem que Deus deixa um anjo baixar aqui para que nós mortais possamos admirar o que realmente e belo e elegante", brincou um. "Não passa da validade. Impressionante", comentou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Bombom 💋💄 (@adrianabombom)

Denúncia na TV

Xuxa (59) contou que passou por uma série de cirurgias estéticas não autorizadas, logo após o nascimento de Sasha Meneghel (24). Ela disse que tinha planos de mudar apenas os seios, mas ao acordar, descobriu que tinha passado por uma lipoaspiração e botox que a deixaram com dores no corpo e o rosto paralisado por seis meses.

“Depois que a Sasha nasceu, eu inventei que eu queria os peitos da gravidez, que eu achei a coisa mais linda. E eu procurei uma profissional para fazer e a Marlene Mattos na época, que estava comigo, disse que eu tinha que fazer com tal pessoa e eu falei que queria fazer fora”, começou ela.

“Fiz na mulher que ela queria que eu fizesse. Cheguei lá, falei: ‘Eu quero um peito 140, 150 ml a mais que eu tenho. A mulher começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei ‘não, não, precisa mexer na barriga’ e ela continuou e desceu para a bunda e eu falei para não mexer”, disse.