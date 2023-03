Xuxa conta que fez cirurgias estéticas não-autorizadas: "Fiquei paralisada"

Xuxa contou que queria mudar apenas os seios mas se surpreendeu com vários procedimentos

Xuxa (59) contou que passou por uma série de cirurgias estéticas não autorizadas, logo após o nascimento de Sasha Meneghel (24).

Ela disse que tinha planos de mudar apenas os seios, mas ao acordar, descobriu que tinha passado por uma lipoaspiração e botox que a deixaram com dores no corpo e o rosto paralisado por seis meses.

“Depois que a Sasha nasceu, eu inventei que eu queria os peitos da gravidez, que eu achei a coisa mais linda. E eu procurei uma profissional para fazer e a Marlene Mattos na época, que estava comigo, disse que eu tinha que fazer com tal pessoa e eu falei que queria fazer fora”, começou ela.

“Fiz na mulher que ela queria que eu fizesse. Cheguei lá, falei: ‘Eu quero um peito 140, 150 ml a mais que eu tenho. A mulher começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei ‘não, não, precisa mexer na barriga’ e ela continuou e desceu para a bunda e eu falei para não mexer”, disse.

“Eu falei, porque você está me desenhando, eu quero o peito só. Ela riu e nada. Quando eu acordei, estava com 320 de peito, a mulher fez uma lipo, botou para cá, fez um treco aqui em mim e acordei com dois pontos meio roxo, azulados aqui (mostrando os olhos)”, falou.

“Queria matar a mulher porque eu sentia dores no corpo todo e eu não entendia porque eu estava com dor no corpo todo se eu queria um peito", acrescentou.

Xuxa fala de pressão estética e críticas nas redes sociais: "Não precisa você dizer que estou velha, porque eu sei"

Xuxa Meneghel falou sobre a falta de sororidade (união entre mulheres). Para a apresentadora, não há um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo na sociedade atual.

Isso porque segundo Xuxa, as críticas direcionadas a ela nas redes sociais muitas vezes partem de outras mulheres, o que é um comportamento errado, no ponto de vista dela.

"Eu vejo, por exemplo, na rede social. Quando a gente faz alguma coisa errada ou posta uma foto ruim, as primeiras que diminuem a gente são as mulheres. Não são os homens que vão lá diminuir a gente - seja um erro no trabalho, um erro de fala, de posição, seja lá qual for", afirma.