Abilio Diniz: qual foi a causa da morte do empresário?

O empresário brasileiro Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. A causa da morte foi revelada pela família em uma nota oficial

A morte do empresário brasileiro Abilio Diniz chocou a população na noite deste domingo, 18. Ele faleceu aos 87 anos de idade enquanto estava internado em um hospital de São Paulo. De acordo com a família, ele morreu em decorrência da insuficiência respiratória em função de uma pneumonite .

Segundo a revista Veja São Paulo, o empresário estava em Aspen, nos Estados Unidos, quando passou mal. Ele voltou às pressas ao Brasil em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A internação dele em um hospital de São Paulo foi notificada à imprensa por sua equipe na tarde deste domingo, mas ele já estava hospitalizado há alguns dias. Ele estava em estado grave e foi diagnosticado com pneumonia.

Abilio Diniz ficou conhecido por ter transformado a loja do seu pai na grande rede varejista do Grupo Pão de Açúcar. Na lista da Forbes, ele era um dos brasileiros mais ricos, com uma fortuna estimada em US$ 2,4 bilhões. Ele deixou a esposa e cinco filhos - ele perdeu um dos filhos, João Paulo, em 2022.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", informou a nota oficial da família.

Quem foi Abilio Diniz?

Abilio Diniz foi um empresário do ramo do varejo. Ele se tornou um dos homens mais ricos ao comandar a rede Pão de Açúcar, que vendeu em 2005. Ele também atuou no ramo da indústria de alimentos. Nos últimos tempos, ele era vice-presidente do conselho de administração da rede Carrefour no Brasil e também era presidente do conselho de administração da Península Participações, do ramo de investimentos.

Ele nasceu em São Paulo em 28 de dezembro de 1936 e era formado em Administração pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em 1989, ele foi sequestrado em seu carro e passou 153 horas no cativeiro.