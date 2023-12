Abatida, viúva de Pedro Henrique comemora dois meses da filha após drama

Viúva de Pedro Henrique comemora dois meses da filha após drama; ela organizou festinha simples e emocionou os fãs

Viúva de Pedro Henrique, a influenciadora Suilan Barreto desabafou nesta terça-feira, 19, ao comemorar o aniversário de dois meses da filha, Zoe. A festinha singela aconteceu apenas cinco dias após a morte de seu marido.

Tentando se reerguer, ela compartilhou um vídeo da celebração e se apegou à sua fé. "Meu primeiro Natal: dois meses da nossa Zoe. Deus está cuidando de cada detalhe", declarou outro.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens de apoio para a viúva, que ganhou o apoio de amigos e da família. "Zoe você é muito amada, Su te amamos. Feliz 2 meses princesa de Jesus", disse um. "Amamos muito vocês", declarou outro.

Declarações da família de Pedro Henrique

Na semana passada, a viúva dele, Suilan Barreto, desabafou sobre a dor do luto ao perdê-lo tão cedo. “Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui meu amor, tentando escrever e como sempre faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amo mais! Cadê você? Cadê você? Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã”, escreveu.

Pai questiona laudo do IML

Cinco dias após perder o filho, o pai do cantor gospel Pedro Henrique segue em busca de respostas. É que ele quer saber qual é a verdadeira causa da morte do filho, que faleceu após passar mal em cima de um palco quando se apresentava.