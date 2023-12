Atualidades / TRISTEZA

Pai do cantor Pedro Henrique questiona laudo do IML: "Não existe"

Cinco dias após a morte do filho, pai do cantor Pedro Henrique questiona laudo do IML; ele deu depoimento forte na TV

CARAS Digital Publicado em 19/12/2023, às 13h29

Pai do cantor Pedro Henrique questiona laudo do IML: "Não existe" - TV Globo/ Reprodução