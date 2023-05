Abatida, Susana Werner exibe 'cara de morta' e faz anúncio: "Quem preencher, leva"

Um dia após anunciar a separação, Susana Werner exibe 'cara de morta'

A modelo e atriz Susana Werner pediu desculpas aos fãs nesta segunda-feira (22) e apareceu usando filtro nas redes sociais. Um dia após anunciar o fim do casamento com o goleiro Júlio César, ela disse que estava com "cara de morta".

Em um vídeo publicado pela manhã, a musa fez doações de roupas para os seguidores. Ela cobrou apenas o envio das peças. "Bom dia, vou usar um filtrozinho hoje. Acordei agora com cara de morta com farofa", brincou a artista.

Depois, ela fez doação de casacos, blusas e outros itens que não usa mais. "É doação mesmo, gente. Quem preencher primeiro, leva", disse ela dando exemplo de desapego.

Antes disso, ela fez um post sobre a separação e apagou pouco depois. O print da mensagem circulou pela internet, no qual ela falava sobre a decisão de se separar. “Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família”, declarou.

O anúncio da separação de Susana Werner e Julio Cesar

Na manhã de domingo, 21, Susana Werner fez um post no Instagram para anunciar o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.