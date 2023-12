Abatida, Bruna Griphao é amparada por amigos ao ser internada em hospital

Bruna Griphao é amparada por amigos ao ser internada em hospital; ela foi diagnosticada com uma infecção no intestino e está sem previsão de alta

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao, preocupou os fãs nesta quinta-feira, 14, ao aparecer internada em um hospital. Deitada na cama, ela surgiu abatida e ganhando o apoio de amigos e familiares.

Minutos depois, ela explicou o que aconteceu. "Gente, pra todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias. Depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus", justificou ela.

A artista recebeu apoio e a visita de amigos, com a também ex-BBB Pocah. "Fica bem logo, meu amor", disse ela. Outro amigo também entrou na torcida. "Fica bem, amiga", disse ele nas redes sociais. As postagens foram compartilhadas pela atriz.

Bruna Griphao tem 24 anos e participou do BBB23, quando teve uma participação polêmica. Mesmo após críticas de parte dos telespectadores, ela conseguiu chegar até a grande final da atração e foi um dos destaques da competição.

Bruna Griphao no hospital

Bruna Griphao passa por perrengue no show do RBD

No início de novembro, a atriz Bruna Griphao fez questão de comparecer ao primeiro show do grupo mexicano RBD no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na companhia de sua amiga, a cantora e ex-BBB Pocah, a famosa passou por um perrengue para chegar ao local do show e quase perdeu a hora do espetáculo.

Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a loira contou um pouco sobre o que passou até chegar lá. "Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda", iniciou a atriz.