7 anos na luta: a batalha de Ivete Sangalo contra boatos envolvendo o filho

Batalha de Ivete Sangalo contra boatos envolvendo o filho segue na Justiça há sete anos; até hoje, ela não descobriu o autor das postagens

Há sete anos, a cantora Ivete Sangalo luta para corrigir uma informação falsa envolvendo o filho, Marcelo Sangalo. A história se tornou pública nesta terça-feira, 21, e deixou muitos fãs surpresos.

De acordo com o UOL, a artista entrou na Justiça em abril de 2016 alegando que foi "surpreendida com uma notícia estranha e inverídica, que lhe deixou, um só tempo, chocada, revoltada e emocionalmente abalada".

Na época, um perfil em uma rede social publicou a falsa morte do rapaz após ser atropelado por um empresário bêbado. "Assim morre filho de Ivete Sangalo, atropelado por empresário embriagado. Ela continuaria incentivando o povo a beber?", dizia a publicação que rapidamente se espalhou.

Tanto que outros perfis replicaram a notícia, o que fez o boato se espalhar. A defesa de Ivete Sangalo alega que o autor da postagem inventou a história para atrair visitantes ao próprio perfil, onde comercializava roupas de banho masculinas.

Após ganhar na Justiça o direito de saber quem é o autor das postagens, ela não conseguiu descobrir até hoje a identidade do autor dos boatos. A Meta, dona do Instagram, alega que as publicações já foram apagas. O caso segue se arrastando nos tribunais.

Fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady, o adolescente Marcelo Sangalo está com 13 anos. Além do rapaz, ela também é mãe das gêmeas Helena e Marina, que nasceram antes da pandemia.

