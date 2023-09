Tarólogo faz previsões sobre A Fazenda 15: ‘Trapaças e mentiras’

A Fazenda 15 acaba de estrear e tarólogo faz previsões sobre clima na sede e sobre os participantes

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, estreou nesta semana e já está dando o que falar na internet. Tanto que o tarólogo Victor Valentim fez uma previsão sobre o que os fãs pode esperar do reality show.

Para começar, ele contou que as cartas mostram muita confusão e agitação no confinamento ao longo do jogo. "Essa Fazenda vai ser uma Fazenda de trapaças, de mentiras, de bastante muvuca. Eu acho que é o que a Record mais quer. E pelas cartas é o que sai de forma bem forte são chances de muitas expulsões, aparece uma pessoa se machucando também durante os jogos e podendo ficar inapta de fazer as provas", afirmou ele, e completou: "É total de aumentar os números do Ibope e de crescimento nesse momento. Tanto que os participantes colocados dessa vez foram todos muito polêmicos. As cartas mostram que já tem pessoas com tendência a sair e também tendo oportunidade de expulsão já no começo".

Sobre o vencedor, o tarólogo disse algumas características. "Mostra que a pessoa que vai ganhar A Fazenda vai acabar sendo uma pessoa que vai ser muito solitária durante todo o jogo. Ela fará isso pra conseguir vencer esse prêmio. O campeão será uma pessoa que vai acabar se sentindo um pouco reclusa dos demais, para poder se destacar dentro dessa galera, de toda essa desorganização e dessa bagunça", afirmou ele. Porém, ele ainda não consegue definir o nome de quem vai ganhar. "Não aparece nada muito claro já quem vai ganhar. Ainda tem muitas reviravoltas. As energias não estão nem se compactuando ainda pra mostrar que vai acontecer", contou.

Os participantes de A Fazenda 15

Além disso, o tarólogo Victor Valentim fez uma previsão sobre o que esperar de alguns participantes de A Fazenda 15. Ao falar sobre a jornalista Rachel Sheherazade, ele contou: "As cartas mostram ela perdida ali e com chance de sair do jogo. Não vejo ela como uma vencedora do jogo. Ela tem tendência a se mostrar muito forte no começo, mas eu acho que ela vai acabar se perdendo no meio de tanta confusão. Ela foi para o game com um propósito, mas pode acabar não tendo tempo de mostrar e desistindo".

Enquanto isso, Cariúcha pode ganhar um título na atração. "A eterna Garota da Laje vai sair do jogo como um papel de uma pessoa muito fofoqueira. Vai colocar o próprio jogo contra ela. Se ela não começar a ser um pouco mais sincera com as pessoas e começar a ficar muito jogo, as pessoas vão acabar tirando logo. Parece que pelas cartas mostra que ela mesma está colocando-a numa situação ruim", disse ele.

Sobre Lucas Souza, que é o ex-marido de Jojo Todynho, ele disse: "O tarot mostra que ele está em uma fase de se colocar em primeiro lugar, se cuidar, mas de muita introspecção. Eu acho que ele vai acabar se afastando um pouco do jogo. A missão dele é essa em a Fazenda. Eu acho que ele precisa buscar um novo horizonte. As cartas mostram que as coisas também não estão muito legais para ele".

Por fim, o tarólogo comentou sobre Nathalia Valente, que já trocou beijos com Yuri Meirelles em A Fazenda. "As cartas mostram um período de muita frustração vindo pra ela, de muita mágoa e desespero. Pode ser que ela passe por uma situação bem complicada de estresse, de tensão, de ansiedade, de preocupação. Vejo uma carta muito negativa para ela", afirmou.