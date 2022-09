Sonia Abrão comenta a eliminação de Bruno em A Fazenda 14: 'Doeu ver'

Sonia Abrão fala sobre a eliminação de Bruno Tálamo, repórter do A Tarde É Sua, em A Fazenda 14: 'Que pena!'

A apresentadora Sonia Abrão comentou sobre a eliminação de Bruno Tálamo em A Fazenda 14, da Record TV. Ele era repórter do programa dela, A Tarde É Sua, antes de ser confinado no reality show e foi o primeiro eliminado da temporada. Assim, nas redes sociais, ela lamentou a saída do amigo do programa.

"Doeu ver um parceiro de 9 anos de trabalho, no A Tarde é Sua, ser eliminado na primeira roça, por mais que a gente soubesse que ele não tinha chance! O público não deu uma segunda oportunidade! Que pena! Zoamos, apontamos erros, não passamos pano, mas torcemos muito pra que escapasse dessa roça!", disse ela.

E completou: "Você saiu, @brunotalamo, mais pelo fato de ser gente fina no meio de gente que joga baixo, do que por suas falhas como peão! Ser legal tem seu preço! E entenda que existem derrotas que, na verdade, são recompensas! Essa edição de energia tão negativa e pesada do reality não era pra você! E segue o baile!".

Bruno foi eliminado na noite de quinta-feira, 22, ao enfrentar Deborah Albuquerque e Tiago Ramos na primeira roça.