Quem vai ganhar A Fazenda? Enquetes indicam peoa como grande favorita

Quem vai ganhar A Fazenda? Disputa está praticamente definida, mas um dos peões corre por fora e pode surpreender

Chegou a hora! Nesta quinta-feira, 21, será conhecido o grande vencedor da décima-quinta temporada de A Fazenda. Após a definição dos finalistas, as primeiras enquetes começam a revelar quem são os favoritos.

Nas primeiras horas desta manhã, a disputa tem uma favorita absoluta: Jaquelline Grohalski. Segundo números do 'UOL', ela tem 44,94% dos votos do público. Em segundo lugar está André Gonçalves, que tem 23,07% dos votos.

Favorita das redes sociais, Márcia Fu estava na terceira posição, com 18,94% dos votos. Em último lugar aparece o influenciador WL, que até o momento está longe da vitória com apenas 13,05% dos votos.

Outras enquetes também apontam peoa como favorita

De acordo com o 'Notícias da TV', Jaquelline Grohalski também será a grande vencedora. Entre os leitores do site, está tem 49,48% dos votos. Em segundo lugar, aparece André Gonçalves, com pouco mais de 30% dos votos.

Finalistas foram revelados nesta terça

Na edição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu realizou a última eliminação dupla de A Fazenda 15 e revelou os nomes dos quatro finalistas. Após encerrar a votação do público, o primeiro nome anunciado como finalista foi o de WL Guimarães, que comemorou muito ao ser salvo na roça. Logo depois, Galisteu anunciou o nome de Jaquelline Grohalski, que também voltou para a sede.

A grande final de A Fazenda 15 acontece na quinta-feira, 21, ao vivo na Record TV. Agora, o público vota para escolher quem deve ser o campeão do prêmio de R$ 1,5 milhão. Antes disso, os ex-participantes voltam à sede para uma última festa ao lado dos quatro finalistas.

Punição de 'brincadeirinha'

Na reta final de A Fazenda, uma punição surpreendeu os telespectadores que acompanhavam o tempo real do programa na manhã desta terça-feira (19). É que um dos peões tomou uma atitude divertida e levou uma bronca dura da produção.