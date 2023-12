Quem vai ganhar 'A Fazenda 15'? Black se rende e escolhe favorita ao prêmio

Black se rende e escolhe favorita ao prêmio; após deixar o reality, ele foi questionado e fez uma escolha inesperada

Eliminado de A Fazenda 15 agora na reta final, o enfermeiro Cézar Black "se rendeu" e escolheu quem vai vencer o reality. Questionado sobre os recentes acontecimentos na casa e os resultados das roças, ele não teve como discordar.

Durante o Cabine de Descompressão, o peão disse que Jaquelline Grohalski vai ser a grande campeã da edição. Durante a disputa, a peoa foi a algoz do brother, travando disputas e protagonizando barracos na casa.

Cézar Black deixou o programa na primeira eliminação dupla de A Fazenda 15ao lado de Radamés . Os dois deixaram a sede após enfrentarem Tonzão e WL Guimarães na roça da semana. O enfermeiro recebeu apenas 14,87% dos votos do público para seguir no jogo. Enquanto isso, o ex de Viviane Araújo teve apenas 9,63% dos votos. Vale lembrar que Cezar Black foi indicado para a roça pel fazendeira Jaquelline. Por sua vez, Radamés foi parar no banquinho da roça por ter recebido mais votos dos participantes.

Radamés e Cezar Black também acreditam que Jaque será a campeã de #AFazenda 🤠 #CabineDeDescompressãopic.twitter.com/ZNWAkUpZkI — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 15, 2023

Black se surpreende com fala de Kally Fonseca

Eliminado de A Fazenda na reta final, o enfermeiro Cézar Black ficou perplexo ao ouvir uma fala dura de Kally Fonseca, com quem viveu um tórrido romance dentro do reality. É que ela "culpou" o peão por sua eliminação do programa.