'O Brasil inteiro sabe', diz Deolane sobre traição de MC Kevin

Deolane foi chamada de 'chifruda' por Tati Zaqui, mas não deixou o comentário passar batido: 'A chifruda mais famosa do Brasil!'

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 13h29

A noite da última quarta-feira, dia 12, no reality ‘A Fazenda 14’ pegou fogo! Após a prova do Fazendeiro, Tati Zaqui (28) e Deolane (34) se desentenderam e a discussão incomodou até os outros peões.

Bia Miranda acabou ganhando a prova, e em um momento de euforia, Deolane disse para Tati: "Espero que saia!". Tati não deixou barato e respondeu: "Sua chifruda!", dando a entender que o falecido MC Kevin (23), marido de Deolane, tinha a ver com a traição.

Pétala ouviu a discussão e comentou sobre a fala de Tati, com os amigos: "Olha o nível da pessoa! Não respeita um falecido", disse a influenciadora.

Já Deolane não se mostrou preocupada e respondeu: "Gente, isso não me afeta. É a mesma coisa que falar que eu tenho mau hálito, eu sei que não tenho. Falar que eu sou chifruda vai me incomodar? O Brasil inteiro sabe. A chifruda mais famosa do Brasil!”.

deolane: "falar que eu sou chifruda vai me incomodar no que? o brasil inteiro sabe" passo mal com ela pic.twitter.com/5TxU32F9ht — ja ne (@janefIix) October 13, 2022

Vilã? Deborah Albuquerque compara Deolane à Karol Conká

Parece que Deolane é o assunto principal entre os outros participantes. No mesmo dia, durante uma conversa com Kerline, Pelé, Alex e Ruivinha de Marte, a jornalista Deborah Albuquerque disse que Deolane está manipulando os outros jogadores e que precisava cortar o mal pela raiz, referindo-se a saída da advogada. Deborah ainda comparou Deolane com Karol Conkáe perguntou para Kerline: “Não te lembra a Conká?”. A ex-BBB, que participou da mesma temporada que Karol, confirmou: “Eu vou ter que concordar, quase 100%”, disse Kerline.

A ex-BBB e cantora Karol saiu cancelada do programa, com o maior índice de rejeição do programa, de 99,17% dos votos. Será que a visão de Deborah sobre a Doutora está correta?