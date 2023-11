A Fazenda: WL e Tonzão Chagas protagonizam momento de tensão por conta de brincadeira

Os participantes da Fazenda 15 WL e Tonzão Chagas se estranharam após mais uma eliminação no reality show

Na madrugada desta sexta-feira, 3, mais uma eliminação aconteceu na Fazenda 15. Nessa semana, quem deixou o reality show foi Jenny Miranda que teve apenas 8,52 % dos votos para ficar no programa.

Após a saída da mãe de Bia Miranda, o clima na casa ficou agitado. Durante a madrugada, o peão WL Guimarães começou a brincar de jogar almofadas pelo quarto, onde a maioria dos participantes do programa estavam.

O influenciador chegou a acertar almofadas em alguns objetos. WL atingiu fotos de Sander e Shay. As fotografias eram apenas impressas e continham membros da família dos participantes e caíram no chão. Foi quando Tonzão Chagas chamou a atenção: “Vai derrubar o bagulho dos outros. A semana está tranquilinha, vai dar na reta, fica suave, fica tranquilo”.

WL não gostou de ter levado bronca e rebateu dizendo que não se importava: “Irmão, eu vou continuar brincando, fazendo tudo o que eu quiser. Se tu quiser me colocar [na Roça] por causa disso, eu quero que se f*d*. Aí você vem aqui e bota no lugar”.

A discussão continuou com Tonzão afirmando que, por mais que Sander estivesse no quarto acompanhando a brincadeira, Shay não estava. “E eu não vou brincar porque os outros não vão brincar?”, questionou WL. Apesar da discussão, a brincadeira de Lily Nobre e WL de jogarem almofadas entre si continuou no quarto.

“Todo lugar tem coisas dos outros”, pontuou o influenciador que queria brincar. E Tonzão continuou defendendo o cuidado. “Mesma coisa com as fotos dos meus filhos, quando eu vou brincar de guerra [de almofadas] eu guardo. Se eu não estiver aqui, chegar no quarto e tiver as fotos dos meus filhos rasgadas, vai ser um problemão”, avisou.

“Entendeu? Desnecessário. Quem está brincando, quando eu tô brincando eu tiro dali para não ter problema, não ter risco”, concluiu Tonzão. Apesar dos outros peões concordaram, WL não ouviu e continuou gritando e brincando com as almofadas.

🚨RUSGAS: WL x Tonzão



WL derrubou as fotos do Sander e do Shay com almofadas. Tonzão falou pra ele ter mais cuidado, mas WL disse que continuará brincando.



pic.twitter.com/BHJiges64a — Dantas (@Dantinhas) November 3, 2023

Se explicou!

Ainda depois da eliminação de Jenny, outro clima tenso se formou na casa. Lucas Souza foi questionado por suas aliadas Jaque e Nadja Pessoa sobre a atitude que teve no resultado da Roça, ao abraçar a eliminada da semana.

“Hoje foi a primeira vez que eu abracei alguém que eu queria que saísse. Porque ela teve uma atitude que me cortou o coração, independente de qualquer coisa, me cortou o coração”, disse ele.