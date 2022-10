A Fazenda: Moranguinho revela ida às pressas do filho para o hospital: 'Quase perdi meu filho'

Ellen Cardoso, a Moranguinho, conta sobre momento traumático com o filho, Victor: 'O meu filho ficou muito doente'

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 18h21

Confinada em A Fazenda 14, da Record TV, a musa Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, revelou uma história de quando o seu filho, Victor, foi levado às pressas para o hospital por causa de um problema de saúde. Ela contou que o rapaz é diabético e quase morreu ao ter uma crise de hipoglicemia na faculdade. A estrela revelou que quase perdeu o herdeiro por causa da gravidade do caso.

"O meu filho ficou muito doente e a gente descobriu que ele estava diabético. E a diabetes dele é tipo 1, então não tem 'comprimidinho'. É uso de insulina, o pâncreas para de funcionar. E a adaptação foi bem difícil, porque ele desmaiava, ficava desorientado, acordava perdido. Com 16 anos", disse ela.

E completou: "Um dia, meu telefone toca. Era a minha irmã, desesperada. Ela falou: 'Corre pro hospital, porque o Victor foi levado pra lá'. Ele se sentiu mal e apagou, deitado, em cima da mesa. O professor achou que ele estivesse dormindo, os amigos também. Terminou a aula, o professor chamou e ele não respondeu à chamada. O amigo cutucou e ele não respondeu. Aí o amigo falou: 'Professor, eu acho que alguma coisa aconteceu com o Victor'".

Então, ela contou mais detalhes sobre a crise em sala de aula. "Eles acharam que ele estava tendo uma overdose. A sorte é que a faculdade tem uma p*ta estrutura, ambulância, paramédico, tudo. Já começaram a fazer massagem cardíaca nele. Nisso, uma pessoa abriu a bolsa dele e viu a insulina. Ali a enfermeira colocou glicose na boca dele, colocaram ele na ambulância e levaram pro hospital", afirmou.

Por fim, Ellen Cardoso revelou a gravidade do caso. "Quando chegou no hospital, a glicose dele estava em quatro. O médico falou: 'Mais um minuto e ele entrava em coma'. Eu fiquei em pânico. Ele com o olho virado, boca roxa, xixi na roupa. Já tinha perdido todos os sentidos. Quase perdi meu filho. E sabe por quê? Ele malhou e, quando saiu da academia, não comeu carboidrato. Então [o nível de açúcar no sangue] baixou muito, ele teve uma hipoglicemia. E, para um diabético, que [a glicose] está sempre alta, quando cai, é o pior. E ele ainda não sabia reconhecer esse sintoma", declarou.