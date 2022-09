A Fazenda: Moranguinho e MC Créu se estranham e trocam farpas na estreia

Ellen Cardoso, a Moranguinho, e o funkeiro MC Créu relembram atrito do passado: 'Tenho um monte de podre dele'

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 09h28

A dançarina Ellen Cardoso, a Moranguinho, trocou farpas com o funkeiro MC Créu durante o confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Os dois se estranharam durante uma dinâmica no reality show e revelaram um atrito do passado.

Moranguinho está no elenco do programa que já está na sede, enquanto Créu está disputando uma vaga no programa e está no Paiol. Na dinâmica, ele escolheu um emoji de 'silenciar' para Ellen e explicou a sua decisão.

"Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que eu silencio para sempre", disse ele.

Em resposta, Ellen Cardoso confirmou o atrito na vida deles e disse que sabe histórias sobre ele. "O que ele vai falar está engasgado há mais de 10 anos. Fui amiga dele, mas agora a gente não se fala mais. Tenho um monte de podre dele. Se eu solto isso lá fora, quero ver como ele vai ficar", disse ela, e completou: "[Anos atrás] A gente teve uma discussão em um hotel em São Paulo. Ele disse: 'Sai [da parceria], porque o seu nome sem mim não é nada'. E eu sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Por que ele não executou o contrato que tinha comigo?".

Por fim, ela declarou que não terá medo de enfrentá-lo no jogo. "Se ele vai jogar sujo para cima de mim, ele vai tomar. Do mesmo jeito que ele vem para cima de mim, eu vou para cima dele", declarou.

