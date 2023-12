A Fazenda 15: Lily Nobre enfrenta Shay após a formação da roça

Depois da formação de roça com eliminação dupla em A Fazenda 15, Lily Nobre discute com Shay: ‘Covarde é você’

A cantora Lily Nobre surpreendeu ao ter uma reação contra Shayan Haghbin após a formação da roça com eliminação dupla em A Fazenda 15, da Record TV. Os dois se estranharam e tiveram uma discussão na sede sobre o posicionamento deles no jogo.

Shay começou discutindo com Cezar Black ao apontar que ele teria desmerecido Lily. “Vocês têm que parar com essa mania de vocês. Não podem subestimar que a pessoa não vale, e a pessoa está aqui”, disse ele. E Black rebateu: “Ninguém está subestimando, não. Tem que ir para a roça. Por isso eu votei nela”.

Logo depois, Tonzão entrou na discussão para defender a jovem. “Ela não merece estar aqui porque ela não foi para a roça? É injusto com os outros? Ela não fez parte do jogo? O jogo tem que ser do jeito que tu quer. Soberba, tem que parar de subestimar. Cada um joga do jeito que sabe. Uns jogam com estratégia, outros jogam com o coração”, defendeu.

Shay também falou sobre Lily. “Soberba, parece que não aprendeu. Tu quer pregar peça, maceta os outros e quer dar uma de coitadinho. Tem noção do que tu falou para a mina que está aqui há mais de 80 dias? Só tu que merece? A mina está aqui sem família, ralando no maior sufoco. Só tu que é o brabo, só porque voltou? Tem noção do que é isso para o psicológico de uma pessoa?”, questionou.

Então, Lily Nobre chegou na discussão e quis saber o que aconteceu. Ela disse que não iria brigar, mas a conversa tomou outro rumo. Tonzão alfinetou Shay por ter traído a confiança de Lucas Souza no início do jogo e eles começaram a discutir. Tanto que Lily entrou na briga e chamou Shay de covarde. “Eu vou falar até quando eu quiser. Você não manda em ninguém. Medroso é você. Você é grandão, bobão. Covarde é você que se esconde atrás dos teus amigos. Se toca, se liga. Sem argumentos”, afirmou.

Porém, Shay disse que o medroso e covarde é Tonzão, e Lily não perdoou. “Medroso e covarde é você, se esconde atrás dos seus amiguinhos. Você desmerece a história dos outros aqui dentro”, disse ela.

Por fim, Lily desabafou sobre seu jogo. “Em momento nenhum eu desmereci a história de ninguém aqui dentro. Se eu não fui para a roça é porque ninguém me botou lá. Porém, se todo mundo se juntasse, igual aconteceu hoje para poder me colocar, eu iria de qualquer forma. Eu não tenho medo de roça, não. Eu vim para cá sabendo disso”, afirmou.

Lily Nobre também teve briga com Cezar Black

O enfermeiro Cezar Black teve uma briga com WL Guimarães e Lily Nobre em A Fazenda 15, da Record TV, por causa da roça. Ele enfrentou os rivais ao dizer que eles queriam que ele fosse eliminado do jogo, mas ele voltou da berlinda da semana passada.

“Vocês estavam comemorando desde antes quando eu fui para a roça. Vocês acharam que eu ia sair. O Brasil me quis aqui. A roça é para isso! O Brasil quis que eu voltasse, eu voltei. Paciência. Agora, segue o jogo”, afirmou ele.

Porém, os dois negaram que tenham comemorado. “Ninguém comemorou. Vocês são falsos, você e o Shayan”, disse Lily. Então, Black rebateu: “Quando a Jaquelline voltou fazendeira, vocês estavam comemorando. Vocês jogam com ela? Então por que estavam comemorando. O Brasil, graças a Deus, me trouxe de volta, e eu estou muito feliz”.

Por sua vez, Lily acusou Black de fazer VT. “Você faz VT todo dia, aceita, você é VTzeiro. Faz VT andando de um lado para outro, faz VT no programa do Faro, faz VT falando sozinho, na festa você faz VT. Dá um tempo, Black”, declarou.