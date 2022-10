A Fazenda 14: Thomaz Costa desabafa sobre Deolane após ser eliminado

Thomaz Costa foi o quinto eliminado do reality rural da Record TV

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 13h16

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Thomaz Costa (22) foi o quinto eliminado de A Fazenda 14! Após ter saído da casa, ele abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo de quase ter desistido do reality.

Em um breve desabafo na cabine da descompressão, o ator de Carrossel (2012) falou sobre a sua saúde psicológica e lamentou a atitude de Deolane (34) dentro do jogo. Em sua visão, a advogada estava pressionando ele e os outros participantes para tocarem o sino e desistirem da competição.

"Ela é uma pessoa ruim. Dá para ver que eu passei tantos dias mal e sofrendo, com lágrimas. Queria desistir do jogo, e ela vem falando 'quero que ele fique mais uma semana'. Ela gosta de ver o sofrimento do outro, ela é muito ruim.", afirmou o artista.

Thomaz ainda falou sobre como alguns peões não estão sabendo lidar com a relação dentro do confinamento. "[O reality] Se perdeu. Não é mais jogo, porque num jogo, somos adversários e queremos nos vencer. Ali virou uma guerra. Na guerra, você não quer vencer seu adversário, quer matar. É isso que eles estão fazendo, tentando matar um um por um e deixar no fundo do buraco. Estão conseguindo. Para mim, isso não é jogo. Se for, é jogo sujo", criticou ele.

Tiago Ramos e Shayan são expulsos de 'A Fazenda 2022'

Ainda, durante a madrugada desta sexta-feira, 21, Tiago Ramos e Shayan foram expulsos do confinamento, após protagonizarem uma briga intensa dentro do reality, colocando em risco a integridade física deles e consequentemente dos outros peões.