A Fazenda 14: Rivais, Bárbara Borges e Moranguinho batem boca durante confinamento

As duas peoas rivais Bárbara Borges e Moranguinho discutiram nesta sexta-feira, 18

Na noite desta sexta-feira, 18, o confinamento do reality show rural A Fazenda 14 não passou ileso. A ex-paquita Bárbara Borges e a dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, rivais dentro do jogo, discutiram e trocaram farpas.

A atriz acusou a mulher de Naldo Benny de ter traído André Marinho dentro do jogo, afirmando que ela é uma pessoa desrespeitosa. Tudo aconteceu enquanto Moranguinho tentava explicar o motivo de ter abandonado o cantor na dinâmica do resta um.

"Você virou as costas para a gente", disparou a aliada da advogada Deolane Bezerra. "Você está sendo injusto. Quantas vezes a gente defendeu o Iran [Malfitano] e a Babi? Ele pedia", continuou Moranguinho.

"Você fez o que seu coração mandou, mas eu não esperava isso, pela nossa amizade", rebateu André, que acabou indo para a roça depois de ficar desprotegido pelos seus aliados. “Foi você que virou as costas para a gente”, retrucou Moranguinho.

Então, Bárbara entrou na discussão, acusando a dançarina de ser desleal com André Marinho. “Só que antes você falava para mim que a falsidade era com uma pessoa que você não conhecia, mas você fez com ele, que é seu amigo", disse a ex-paquita. “Não foi falsidade nenhuma. Ele mostrou que é mais amigo de vocês do que meu”, respondeu a dançarina.

"Eu fui desrespeitada por você em vários momentos e nunca te desrespeitei. Você me chamou de jumenta, animal, um monte de coisas. Eu não fiz isso com você. Isso me dá tranquilidade na minha consciência", completou Bárbara.

Confira o momento em que os peões discutem sobre a situação envolvendo com André Marinho:

Os peões voltaram da gravação e a discussão tá rolando solta. #AFazendapic.twitter.com/i4kG4ts3A5 — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Moranguinho disse que não queria que o André saísse. #AFazendapic.twitter.com/6fqS0ULZN0 — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Babi entrou na conversa entre Moranguinho e André. #AFazendapic.twitter.com/Sr3CVlFLyH — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Babi dizendo que o grupo B só existiu na defensiva do grupo A. Moranguinho discordou dela e explicou a situação. #AFazendapic.twitter.com/1mwUEntBJA — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Moranguinho falou pra Babi que ela não se arrepende e nem retira nada do que disse pra ela. #AFazendapic.twitter.com/Wsy4yz3Wlu — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Ruivinha de Marte foi a décima eliminada de A Fazenda 14, a ex-peoa deixou o jogo após receber apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa. A dançarina participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie e teve a oportunidade de ver cenas marcantes de sua participação em A Fazenda 14.

O apresentador mostrou cenas de seus embates com Lucas Santos durante o programa, um vídeo marcante foi quando o ex-Carrossel humilhou Ruivinha ao delegar as tarefas do fazendeiro. “Eu não acreditei que ele estava fazendo isso”, disse a ex-peoa.