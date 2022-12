A Fazenda 14: Moranguinho vai parar no hospital após críticas e cobranças de seus seguidores

A dançarina, Moranguinho, gravou Stories detonando e brigando com seus seguidores, após precisar ir ao hospital

Moranguinho, última eliminada de A Fazenda 14, vem vivendo dias difíceis após sua saída do reality show rural. E neste domingo precisou ir ao hospital após passar mal por conta do número absurdo de críticas e cobranças que seus seguidores estão mandando para a ex-peão, pedindo para ela deixar seu marido Naldo Benny.

O cantor se envolveu em polêmicas antes de sua esposa deixar o jogo, onde até a filha menor de idade do casal gravou vídeos xingando a participante Deolane Bezerra. Por conta de toda a confusão, Moranguinho gravou uma série de Stories na noite deste domingo (11) brigando com seus seguidores.

"Eu não sabia de nada, eu só descobri quando eu peguei o meu celular, recebendo mensagens relacionadas a isso, eu não sabia o que era, consegui ligar pro meu marido, pra minha família e saber o que estava acontecendo", iniciou a dançarina.

"Vocês me cobram uma atitude? Vocês estão querendo que eu faça o que gente? Saia daqui do hotel, entre na minha casa, mande tudo pra puta que pariu, pegue minhas malas, minha filha e suma? É isso que vocês querem que eu faça? Acham que é simples assim? Pô pimenta no rabo dos outros é fácil né? É mole", continuou.

"Cara vocês são muito cruéis, é uma hipocrisia do caramba, hoje mesmo eu já fui parar no hospital. Não estou legal, entendeu? Está todo mundo metralhando e falando um monte de coisa... Relaxa gente, deixa eu situar as coisas, voltar pra minha normal. Eu não tenho que resolver nada com você, o problema não é com vocês. Aí tenho que vir aqui dar satisfação da minha vida...", finalizou Moranguinho.

Confira o desabafo:

🚨 DESPIROCOU! Moranguinho quebra o silêncio, briga com seguidores e diz que foi parar no hospital. #AFazendapic.twitter.com/tm5bxW8yBO — FOFOCAS - #AFazenda14 (@atencaoreality) December 11, 2022

Cheia de surpresas, A Fazenda 14 formou mais uma roça na noite deste domingo (12), a penúltima antes da grande final do programa, marcada para dia 15 de dezembro. A berlina terminou com Bárbara Borges, Iran Malfitano, Bia Miranda e André Marinho disputando a permanência no reality show rural.

Antes da formação da roça surpresa, a edição exibiu a prova especial que contou com a participação dos peões eliminados do programa. O time composto por Pelé MilFlows, Tati Zaqui e Deborah Albuquerque foi o vencedor e por esse motivo, o rapper se livrou da roça, ficando apenas os outros 4 membros que ainda estão no jogo.