A Fazenda 14: Milionária! Bárbara Borges é a campeã de 'A Fazenda 14'; relembre sua trajetória

Esperado por muitos, Bárbara Borges ganhou o prêmio de R$1,5 milhão em 'A Fazenda 14'

A Fazenda 14 chegou ao fim e Bárbara Borges é a grande campeã do reality show! A atriz recebeu 61,14% dos votos do público, se tornando a favorita do programa e a nova milionária, com o prêmio de R$1,5 milhão. Bia Miranda, segunda colocada com 35,03%, levou um carro 0km para casa. Iran Malfitano ficou em terceiro lugar após receber 3,83% dos votos.

A ex-paquita ganhou visibilidade no programa após virar alvo de ameaças vindas de Deolane Bezerra. Por isso, protagonizou diversas brigas com a advogada e as aliadas do grupo A, principalmente, Pétala Barreiros e a vice-campeã, Bia Miranda.

Relembre a trajetória de Babi:

A loira teve um início calmo dentro de A Fazenda 14 e não era apontada em nenhum lugar como a possível vencedora do programa, cargo esse que era de sua rival, Deolane Bezerra.

Babi começou a ter destaque no jogo no momento que virou alvo de ameaças e críticas vindas de Deolane. Mas, Deborah Albuquerque também foi um alvo da advogada. Então, qual foi o diferencial da atriz?

A voz calma, as palavras certas e o momento ideal para falar!

Diferente da pavoa Deborah, a campeã Bárbara Borges não teve medo ao se defender das críticas vindas do outro lado do jogo, mas sempre manteve a pose e não passou dos limites ao brigar com a rival.

Por conta de seu jeito, Babi foi aos poucos ganhando o favoritismo dos telespectadores de A Fazenda 14. Fato esse que foi comprovado ao ser a vencedora da roça falsa, em um duelo direto com Deolane.

Assista o momento da vitória de Babi:

Não foi dessa vez que Iran Malfitano ficou milionário! O ator se despede de A Fazenda 14 na noite desta quinta-feira (15) em terceiro lugar.

Apesar de ter chegado na final do programa, o peão foi o menos votado do jogo pelo público na reta final, onde competiu contra Bia Miranda e Bárbara Borges.