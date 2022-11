A Fazenda 14: Kerline Cardoso e Bárbara Borges deixa peões descontrolados após punições

Peoas Kerline Cardoso e Bárbara Borges deixam vacas com fome e tomam punição que irrita colegas de confinamento

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 17h37

Nesta sexta-feira, 18, as peoas Kerline Cardoso e Bárbara Borges acabaram causando mais uma punição para a sede do reality show rural A Fazenda 14. Durante a manhã, elas acabaram perdendo o primeiro toque para o trato das vacas e passou da hora certa de colocar comida para elas.

Pétala Barreiros ficou completamente revoltada com suas colegas de confinamento, que tentaram limpar a própria barra. Porém, a produção não quis saber, e deu uma punição de 72 horas sem piscina e ofurô para todos do programa.

Como os participantes sabem, o primeiro toque para o trato dos animais é sempre da baia, e o segundo, para quem está na sede. A ex-BBB subiu para a casa apenas no segundo som, avisando a ex-paquita que elas teriam que ir junto para a tarefa. Porém, elas perderam a hora da atividade. “Não acordei. Desculpem, eu realmente não vi”, disse ela.

"Tocou pela segunda vez, e aí a Babi disse que ia comer uma banana para elas irem. São uns absurdos tão grandes. Ela achou que o segundo toque era o primeiro. Para piorar, ela virou para a Bárbara e disse assim: 'Está vendo? Naquele outro dia, a punição era minha”, disse Pétala.

"Ah, é sério? Que arrombad*! Quando a gente sobe, o pessoal da baia já está lá em baixo", criticou Bia Miranda, que foi culpada por Kerline em uma outra punição. Moranguinho estava no quarto com as peoas quando a punição aconteceu. "Eu subi junto com ela e deitei. Demorou um pouquinho e deu o segundo toque. Antes do segundo, ela já chamou a Babi. O terceiro foi a punição. Pirada, isso sim. Quase três meses de programa e não sabe?", perguntou. “Ela já foi para a baia três vezes, só finge que não sabe”, disse Pétala.

Veja Kerline Cardoso e Bárbara Borges tomando punição por deixarem as vacas com fome:

🚨 PUNIÇÃO: Babi e Kerline não atenderam a quantidade de toques para o trato da vaca e pelo descumprimento da regra, toda a sede será punida em 72 horas sem piscina e ofurô. #AFazendapic.twitter.com/3eQKvIOBCu — Central Reality (@centralreality) November 18, 2022

Ruivinha de Marte pede para cancelar feat com Lucas Santos

Ruivinha de Marte foi a décima eliminada de A Fazenda 14, a ex-peoa deixou o jogo após receber apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa. A dançarina participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie e teve a oportunidade de ver cenas marcantes de sua participação em A Fazenda 14.

O apresentador mostrou cenas de seus embates com Lucas Santos durante o programa, um vídeo marcante foi quando o ex-Carrossel humilhou Ruivinha ao delegar as tarefas do fazendeiro. “Eu não acreditei que ele estava fazendo isso”, disse a ex-peoa.