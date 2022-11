A Fazenda 14: Deolane indica Bárbara para a décima roça do reality show

Babi é a primeira peoa a ocupar um espaço na roça desta semana

A décima roça de A Fazenda 14 já tem seu primeiro banquinho ocupado! A fazendeira da semana, Deolane Bezerra, indicou Bárbara Borges para a berlinda. As duas loiras estão a semanas protagonizando brigas diretas e trocando diversas farpas dentro do programa.

A confusão entre a advogada e a atriz vem causando repercussão nacional, com famosos comentando sobre a treta e tomando partido para um dos lados.

Ao indicar Babi, Deolane declarou: “Meu voto é na Babi, uma pessoa extremamente maldosa, a rainha do drama, a filhotinha da Débora que ficou na fazenda. Sempre com o intuito de cancelar as pessoas aí fora, no intuito de querer que as pessoas se prejudiquem”.

Deolane defendeu sua escolha dizendo que Babi não aceita ouvir as críticas, mas faz a mesma coisa. Já Bárbara respondeu as ofensas ao falar que esperava o voto, e resumiu o jogo de Deolane como um jogo de dor, porque ela ameaça as pessoas dentro do programa. Ainda colocou em pauta a integridade de seus filhos, mostrando ter medo do que pode acontecer quando acabar o reality show rural.

Veja a indicação de Deolane:

Deolane indicou Babi para a roça e a chamou de "filhote de Deborah"

💥 #RoçaAFazendapic.twitter.com/tjclp5ZXn6 — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2022

"Em uma briga ela me chamou de criminosa" 😬 #RoçaAFazendapic.twitter.com/1AYJvJ3eXV — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2022

Pétala Barreiros e Deolane Bezerra combinaram de quebrar as regras e trapacear na final do programa. As aliadas esqueceram que estavam sendo vigiadas pela produção e pelo Brasil inteiro e conversaram sobre o assunto na madrugada desta terça-feira (22).

Antes da final do reality show rural, o programa realiza uma festa com todos os participantes eliminados e os finalistas. Mas, os ex-peões são avisados que é proibido passar qualquer informação externa da casa.

Apesar da regra, Deolane e Pétala prometeram contar para os finalistas tudo que está acontecendo aqui fora, caso sejam eliminadas antes da final de A Fazenda 14.