A Fazenda 14: Pétala e Deolane armam trapaça para a final do programa

As aliadas, Pétala e Deolane, mostraram não se importar com as regras do programa e prometem trapacear

Pétala Barreiros e Deolane Bezerra combinaram de quebrar as regras e trapacear na final do programa. As aliadas esqueceram que estavam sendo vigiadas pela produção e pelo Brasil inteiro e conversaram sobre o assunto na madrugada desta terça-feira (22).

Antes da final do reality show rural, o programa realiza uma festa com todos os participantes eliminados e os finalistas. Mas, os ex-peões são avisados que é proibido passar qualquer informação externa da casa.

Apesar da regra, Deolane e Pétala prometeram contar para os finalistas tudo que está acontecendo aqui fora, caso sejam eliminadas antes da final de A Fazenda 14.

"Ah se eu não ficar pra final e vir pra festa da final, eu vou querer falar tudo pra vocês", iniciou Deolane e Pétala completou: "Eu também! Amiga todo mundo vai querer falar, eu mesmo vou vim com todas as informações", afirmou a participante.

Pétala e Deolane disseram que se não forem finalistas, elas vão querer trazer informações no dia da festa final.

Deu sua opinião! A vencedora de A Fazenda 12, Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta terça-feira (22) para pedir aos seus seguidores pararem de comparar ela e a atual fazendeira, Deolane Bezerra. A cantora ressaltou gostar da advogada, mas não concordar com algumas atitudes que Deolane teve dentro do reality show rural.

Em seu Stories do Instagram, Jojo falou: “Eu gosto da Deolane, mas isso não quer dizer que eu concordo com as coisas que ela faz dentro do reality. Isso não quer dizer que ela também possa ter concordado com as coisas que eu fiz dentro do reality. Correto, cada um constrói sua história. Eu fiz minha história, ela está fazendo a história dela, por favor, parem de me comparar, parem de comparar ela, parem de comparar fulano e ciclano, cada um tem a sua trajetória”.