A Fazenda 14: Deolane ganha a Prova de Fogo e manda Kerline e Ruivinha de Marte para a baia

A advogada venceu a prova de fogo e é a nova dona dos poderes do lampião

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 21h37

Neste domingo (25), ocorreu a segunda Prova de Fogo de A Fazenda 14, as peoas Deolane Bezerra e Rosiane Pinheiro escolheram os números certos no sorteio que precede a prova e disputaram o poder do lampião.

A advogada, vencedora da prova, ganhou dois poderes para serem usados na formação da segunda roça da edição. Escolhido pelo voto do público, o dono do poder da chama vermelha poderá repassar todos os votos que um peão recebeu para o outro. O segundo poder é divulgado apenas no dia da roça.

Na prova de memorização, a dupla precisava lembrar as cores das galinhas que passava no telão, quem acertasse o maior número de cores, vencia. Deolane acertou 18 vezes e Rosiane apenas 5, tornando a influencer a grande campeã.

Trecho da prova de fogo! Deolane e Rosi estão disputando o lampião #AFazendapic.twitter.com/27ggjGHNQe — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 25, 2022

Pela dinâmica do jogo, o peão que perde a prova está diretamente na baia e pode puxar mais um participante. Rosiane decidiu levar a youtuber Ingrid Ohara. Já a advogada, escolheu as rivais Kerline Cardoso e Ruivinha de Marte para completar os membros da baia.

“Eu escolho a Ruivinha (de Marte) e a Kerline (Cardoso)”, disse Deolane.

Deolane comemora a vitória, veja:

Deolane sobe para a sede com o lampião. #AFazendapic.twitter.com/dyeMDGf4l9 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 25, 2022

Em conversa neste sábado (24), entre os peões Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque, Iran Malfiitano, Alex Gallete e Tati Kaqui, a ex-BBB perguntou quem o pessoal acha que o fazendeiro da semana, Shayan irá indicar. A maioria acredita que o voto do participante de Casamento às Cegas Brasil seja na neta de Gretchen, Bia Miranda.

O ator acredita que o peão indicará o ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos. A ex-sister admitiu que irá sondar o fazendeiro.

Vale lembrar que Bia e Shay tiveram um desentendimento na semana, onde a peoa disparou que o participante era folgado.