A Fazenda 14: Babi delega funções e causa atrito com Deolane

A nova fazendeira, Babi escolhe Deolane e Pétala para cuidar da vaca e do touro

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 17h18

Bárbara Borges, nova fazendeira de A Fazenda 14, começou seu mandato causando confusão com Deolane Bezerra na manhã desta quinta-feira (10), ao delegar a função de cuidar da vaca e do touro para a loira e a amiga, Pétala Barreiros.

No momento, a fazendeira discursou sobre a amizade das duas participantes, irritando a advogada.

“Pétala, vaca e touro, ainda não fez. E para acompanhá-la, tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz, vocês já podem comemorar, são as parceiras, amigas inseparáveis, best friends”, disse Babi ao colocar o nome de Pétala e Deolane no painel. A advogada não ficou quieta e respondeu: “Um animal mandando cuidar de outro”.

As polêmicas não pararam por aí, Bárbara tentou colocar Bia Miranda para cuidar das aves, mas segundo as regras do programa enquanto todos os confinados não passarem pela função, ela não poderá ser repetida. Deolane avisou que a neta de Gretchen não podia fazer essa tarefa, mas a loira não quis ouvir e depois levou um chamado da produção.

Confira os vídeos:

E vamos de delegação do trato com os animais. 🤠 @abarbaraborgess aproveitou a oportunidade para alfinetar a rival @dra_deolane 👀



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 10, 2022

.@abarbaraborgess se atrapalha com a delegação das funções e @dra_deolane ironiza da atriz: "Não é do jeito que ela quer" 👀🫢



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 10, 2022

Rodrigo Carelli bateu o martelo e teremos eliminação dupla em A Fazenda 14, mas a decisão não agradou o público do reality show rural, que ficou sabendo da informação apenas depois do resultado final da prova do fazendeiro.

Na internet, diversos usuários estão criticando a produção do jogo e principalmente, o diretor do programa, Rodrigo Carelli. Seu nome está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Entre as diversas críticas, os internautas estão comparando Carelli com Boninho, diretor do Big Brother Brasil.