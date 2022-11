A Fazenda 14: Produção revela eliminação dupla após resultado final da roça; web detona o reality show

A produção de A Fazend 14 está sendo massacrada e acusada de manipulação nas redes sociais após revelar eliminação dupla

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 00h45

Rodrigo Carelli bateu o martelo e teremos eliminação dupla em A Fazenda 14, mas a decisão não agradou o público do reality show rural, que ficou sabendo da informação apenas depois do resultado final da prova do fazendeiro.

Na internet, diversos usuários estão criticando a produção do jogo e principalmente, o diretor do programa, Rodrigo Carelli. Seu nome está entre os assuntos mais comentados no Twitter. Entre as diversas críticas, os internautas estão comparando Carelli com Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

“Qual a diferença de um para outro? Pois eu falo com toda propriedade, O Boninho os participantes têm medo e respeito, o Carelli tem medo dos participantes e eles não tem um pingo de respeito por ele”, publicou um usuário.

Em outro tweet, o público alega que o diretor de A Fazenda está manipulando o jogo para o grupo de Deolane Bezerra ganhar: “O público depois de ver esse poder PATÉTICO do Carelli para ajudar a Deolane! Ridículo”, disse um internauta ao publicar uma montagem do diretor com acessórios de palhaço.

Confira:

Qual a diferença de um pra outro? Pois eu falo com toda propriedade, O Boninho os participantes tem medo e respeito, o Carelli tem medo dos participantes e eles não tem um pingo de respeito por ele pic.twitter.com/t3ek9C1N5u — Lu Caraco 🐦🦜🎱✨🍞 (@lucilenemascare) November 9, 2022

O público depois de ver esse poder PATÉTICO do Carelli para ajudar a Deolane! Ridículo. #RocaAFazendapic.twitter.com/mpkYq4xKVW — Douglas (@duarte_doug) November 9, 2022

Carelli sabe pq o BBB e maior ??? Pq existe uma coisa chamada transparencia e A Fazenda tem tudo pra ser maior porem a falta de transparência e comprometimento com o publico deixa a desejar #ProvaDoFazendeiro — Grupo B (@Lucasbingola) November 10, 2022

Bárbara Borges venceu a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (9) e se livrou da eliminação. A peoa disputou contra Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque, que seguem para a berlinda junto com Moranguinho e Alex Gallete, peões vetados da prova do fazendeiro na formação da roça.

A dinâmica da semana envolvia rapidez, intuição e inteligência. “As peoas precisam estar com os sentidos tinindo! Elas têm que formar palavras com o que elas ouvem, veem e sentem”, explicou Galisteu.