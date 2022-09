De look branco justinho, Jojo Todynho posa com Raissa Barbosa: ''Amizade de milhões''

Cantora Jojo Todynho reencontra Raissa Barbosa, com quem iniciou amizade durante confinamento em 'A Fazenda 12'

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 10h42

Que reencontro! A cantora Jojo Todynho (25) e a influenciadora digital Raissa Barbosa (31) se encontraram após a participação em A Fazenda 12, da Record TV!

As duas posaram juntas durante evento no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 27, Raissa dividiu o momento com os seguidores.

Nas imagens, Jojo, que venceu a edição de 2020 do reality, apareceu usando um look todo branco, de cropped recortado deixando a barriga de fora e calça coladinha ao corpo. Já Raissa, optou por um look preto com decotão até o limite.

"Amei te encontrar, amiga, eu estava morrendo de saudades. Te amoooo", escreveu Raissa Barbosa ao legendar a postagem.

"Eu te amoooooooo muito", declarou Jojo nos comentários do post. "Perfeitaaaas", elogiou Martina Sanzi. "Isso que é encontro de milhões. Amo muito essa amizade!!!", disse uma internauta. "Maravilhosaaaaaaaas essas duas", exaltou outra. "Perfeitas demais", falou uma terceira. "Que saudade que eu tava de ver vocês duas juntasss", declarou mais uma. "Amizade de milhões", comentou outra admiradora.

Confira o encontro de Jojo Todynho com Raissa Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAISSA BARBOSA (@raissabarbosaoficial)

Jojo Todynho é reconhecida como uma das 100 afrodescendentes mais influentes

Jojo Todynho foi reconhecida como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo pela ONU. A cantora usou suas redes sociais para contar como estava emocionada. Jojo participou do prêmio MIPAD, sigla em inglês que significa Os Maiores Influenciadores Afrodescendentes, que existe desde 2017 e consiste em indicar personalidades que se destacam entre empreendedores e realizadores que tenham ascendência africana.

"Ao longo dessa minha jornada eu venho redescobrindo minha essência, tenho me reconectado com a minha ancestralidade e entendo a magnitude que é ser uma pessoa preta nesse mundo. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Rio da Prata, sou das ruas de Bangu com muito orgulho, tudo o que sou, eu sou por que sou fruto de um chão preto que me formou com muito amor, e a cada dia mais eu entendo que antes de ser de Bangu, eu sou de África, sou uma mulher Afrodescendente que muito provavelmente nasceria no Continente Mãe se não fossem as mazelas do sequestro da escravidão", contou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!