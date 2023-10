Adriana Bombom defende filha após críticas em A Fazenda 15: "Ela tem uma equipe especializada"

Em A Fazenda 15, Lily Nobre, filha de Adriana Bombom, tem sido detonada por fazer parte de grupo polêmico

Depois de participar duas vezes do reality A Fazenda, a modelo Adriana Bombom (49) garantiu que deu dicas valiosas para a filha mais velha, Lily Nobre (21), para ela não ser alvo de críticas durante o programa. No entanto, a garota vem sendo detonada por muitos telespectadores nas redes sociais.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração de mãe e disse o que pensa sobre a participação da primogênita na competição rural da Record TV. Segundo ela, Lily não pode ser vista como "planta" diante dos outros peões.

"O público de reality é diverso e cada um tem a sua forma de sentir o movimento dos participantes, até porque cada pessoa torce para o participante com o qual mais se identifica", defende ela, que foi casada por oito anos com o sambista Dudu Nobre, o qual teve duas filhas, Lily e Thalita.

"Eu vi que a Lily está mais ligada a um determinado grupo que tem falado e pensado em estratégias desde o início. Por outro lado, não os vi envolvidos em polêmicas agressivas de baixo nível. Então acho que é melhor ficar quieta do que se manifestar erradamente", completa, sobre a filha ser parte do "Grupo dos Cria".

Sobre as consequências do jogo e da alta exposição de Lily na televisão, Bombom revela que alertou que poderia ser uma experiência muito intensa e que ela deveria tomar alguns cuidados: "Eu alertei que alí é um jogo no qual até mesmo os mais amigos se tornarão concorrentes em algum momento".

"Também a alertei para observar o comportamento dos outros e não falar palavrões, nem se envolver em confusões pesadas. Além disso, pedi para não se exceder em bebidas nos dias de festa", disse.

Leia também: Por que Jojo Todynho virou assunto em A Fazenda 15? Entenda confusão envolvendo cantora

A respeito das críticas nas redes sociais, a eterna assistente de palco de Xuxa confessa que tenta não se envolver para não sofrer muito e prefere que as confusões sejam mediadas por uma equipe de especialistas.

"Não rebato e procuro não me irritar! Ela tem uma equipe especializada que foi contratada para cuidar desses assuntos. Além disso, ela tem que ser vista com uma personalidade própria e não apenas como uma filha de artistas e sob a opinião da mãe ou do pai", revela.

Segundo Bombom, o programa veio em uma ótima oportunidade para a filha ser reconhecida nacionalmente, mas também tem certos riscos. "Espero apenas que ela tenha sabedoria para não se expor de forma inadequada", finaliza.