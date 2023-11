A Fazenda: Peões voltam a fazer acusações contra Lucas Souza: “Um personagem”

Alguns participantes da Fazenda 15 voltaram a acusar Lucas Souza de ter feito um treinamento com coach para estar no reality

Na madrugada desta terça-feira, 7, mais acusações sobre Lucas Souza foram levantadas na Fazenda 15. Os integrantes do grupo paiol, que são rivais do ex-marido de Jojo Todynho voltaram a falar sobre o participante ter feito aulas para estar no reality show da Record.

O assunto começou quando Kally falava de sua vida profissional e afirmou que é coach. “Eu me formei em coach. Posso ser coach lá nos Estados Unidos, de qualquer um”, começou contando a cantora de forró. Então, Kally, que era aliada de Lucas, saiu em defesa do militar: “Por isso que quando falam de posicionamento de coach aqui [no programa] não tem nada a ver”.

A loira ainda afirmou: “Coach específico para isso aqui, não tem”. Nesse instante, Radamés e Shay afirmaram juntos e com convicção: “Tem sim”. E Shay ainda deu detalhes: “Obviamente que ele [Lucas] fez porque ele sabe tudo de todas as edições, isso foi estudado. Ele não apenas só assistiu”.

A ex-aliada de Lucas continuou não acreditando nas acusações: “O coach é você sair do estado atual para o estado desejado. Você acha que o estado desejado dele é ganhar R$ 1,5 milhão? Você acha mesmo?”.

Shay continuou a dar detalhes sobre esse suposto trabalho de coach para reality shows: “O que o coach faz, ele monta um planejamento para você. Você estuda todas as edições, cada edição tem um perfil de ganhadores”.

O peão ainda deu um exemplo de como funcionaram essas aulas: “Eles estudam todas as edições, e por exemplo, se se identificou com o [Cezar] Black. Aí pega as coisas que o Black fez e fala as coisas para você fazer. O Black foi uma pessoa que se posicionava, no início ele se vitimizou, se juntou com uma pessoa... Vai criar uma história que o Black fez na edição dele para você fazer algo parecido”.

“O Lucas vem estudando porque ele está tentando manter um personagem que o coach propôs para ele. No momento que você fala algo que ele não consegue se manter, ele se exalta e começa a gritar com você. Ele começa a sair do personagem”, ainda comentou Shay.

Radamés chegou a propor um plano para desmascarar o peão: “Sabe uma pergunta que a gente pode fazer para ele que a gente vai ver se ele fez ou não? Ele diz que assiste muito reality, se em uma conversa a gente falar: ‘Lucas, desses campeões de reality, qual você mais se identifica?’”.

Kally não se mostrou muito convencida com a conversa: “Você realmente dá coach para uma pessoa para tirar o melhor que aquela pessoa tem, para ela mostrar o melhor dela aqui dentro. E ele não está mostrando o melhor dele aqui dentro não”.

Alicia X, que estava na rodinha opinou: “Tudo que ele fala é ensaiado, tudo que ele fala é decorado”. Porém, o paiol estava conversando na cozinha da sede, e, Lucas logo entrou no local, o que fez com que a conversa se encerrasse.

O povo acusa o Lucas de fazer coach, mas Radamés, Black e Shay sabem até que existe coach especifico para reality show 👀 O Shay sabe até como funciona 👀



pic.twitter.com/UOCEpypAfb — Dantas (@Dantinhas) November 7, 2023

Shay explica como funciona o coach que supostamente o Lucas fez



pic.twitter.com/hms0VxWiSR — Dantas (@Dantinhas) November 7, 2023

🗣 Peões criticam Lucas e o peão entra na Sede exatamente na hora. Em seguida, Radamés muda o assunto.



Alicia: "Tudo que ele fala é ensaiado e muito decorado. Quando a gente subiu, eu dei uma oportunidade pra ele e até que a gente tem uma troca legal, porque a gente tem a mesma… pic.twitter.com/iVrsVk8O3N — Antenados (@canalantenados) November 7, 2023

Confirmou?

Esta não é a primeira vez que acusações assim são feitas contra Lucas. Neste último domingo, 5, Shay acusou Lucas durante uma dinâmica ao vivo.“Você não fez coach pra não desestabilizar?”, questionou.

O ex de Jojo negou ter feito coach especificamente para reality, mas confirmou que realizou alguns cursos para ser influenciador digital:"Eu faço terapia há 6 meses por conta de uma depressão que eu tive. Minha terapeuta falou que, se eu me contivesse aqui, eu iria bater o sino e ela pediu pra eu ser eu. Eu faço aula de letramento racial há um ano e faço aula da importância de movimentos sociais, movimento LGBTQIA+ e causas sociais, mas não era pro jogo, é como influenciador digital”.