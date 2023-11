A Fazenda 15: Márcia Fu reclama de peões: ‘Tá fedendo’

Márcia Fu surpreende sobre comentário sobre falta de higiene dos peões em A Fazenda 15

A peoa Márcia Fu fez um comentário inusitado sobre a convivência em A Fazenda 15, da Record TV. Em conversa com os participantes, ela criticou a falta de higiene dos peões e disse que o quarto da sede está com o odor ruim.

“Olha aquele quarto como é que tá. Eu entro lá para trocar de roupa. Aquele quarto está fedendo”, disse ela, e completou: “Eu não durmo mais lá, só durmo aqui [na sala]”.

Além disso, ela afirmou: “O povo peidando lá, que falta de educação. Num lugar que está fechado com ar-condicionado. Imagina, sai uma coisa de você… Eu sou obrigada a cheirar?”.

Por fim, Márcia citou a falta de educação. “Minha mãe não me ensinou isso. Peida aqui, ali no banheiro, sei lá. Minha mãe me ensinou: vai arrotar, põe a mão. Sai de perto da pessoa. Vai peidar? Vai para o banheiro. Ali é um quarto fechado, não tem janela lá. No último dia que eu tentei dormir lá, meu nariz entupiu. Nunca mais eu deitei lá. Até o final da fazenda, se eu voltar amanhã, eu deito aqui”, afirmou.

Vale lembrar que Márcia Fu disputa a roça da semana contra Lucas Souza e Sander Mecca, e um deles será eliminado na noite desta quinta-feira, 16.

Saiba como foi a formação da roça da semana:

Jaquelline Grohalski, Márcia Fu, Lucas Souza e Sander Mecca se enfrentam na roça da semana em A Fazenda 15, da Record TV. A roça foi formada na noite desta terça-feira, 14. Saiba como foi a dinâmica:

Para começar, Cezar Black abriu o Lampião. Ele ficou com o poder Branco e deu o poder Laranja para o Shay. Logo depois, Shay abriu o Poder Laranja, que dizia que o Fazendeiro pode ganhar R$ 20 mil caso deixasse o dono do poder indicar o primeiro nome para a roça. Porém, Yuri decidiu não ganhar o dinheiro e ter o direito da indicação.

Com isso, Yuri Meirelles fez sua indicação para a roça e escolheu Jaquelline. “Ela teve algumas atitudes maldosas comida. Ela veio me julgar sobre algo que não cabe a ela. Hoje eu vou indicar a Jaquelline porque eu vou julgar sobre a atitude que ela teve de quando tirou o microfone para punir a casa”, disse ele.

Os peões fizeram a votação aberta e a mais votada foi Márcia Fu, que ocupou o segundo banquinho da roça. Logo depois, Cezar Black abriu o poder Branco, que tinha a missão de indicar o terceiro roceiro entre os peões da baia ou ficar imune. Ele decidiu indicar o roceiro e mandou Lucas Souza direto para a roça.

Desse modo, os peões fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi Sander Mecca. Por fim, Sander teve a missão de escolher quem está vetado da Prova do Fazendeiro e ele escolheu tirar Márcia da prova.