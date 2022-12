A Fazenda 14: Moranguinho comemora voto de Iran em André: “Fiquei muito feliz”

Iran votou em André na formação da roça e Moranguinho usou a oportunidade para alfinetar o rival

Apesar do pouco número de participantes dentro de A Fazenda 14, a formação da roça desta terça-feira (6) não deixou de ter brigas e atritos entre os rivais do jogo. Apenas os peões que podiam levar votos eram André Marinho, Iran Malfitano e Bárbara Borges, dessa forma, os participantes do grupo B e André, que se intitula do grupo C, precisaram votar entre si.

Ao declarar seu voto em André, o ator Iran argumentou que a loira esteve ao seu lado no jogo do começo ao fim e apesar de ser muito amigo de André, neste momento teria que votar no peão.

Na hora de declarar seu voto também no ex-aliado, Moranguinho afirmou estar muito feliz com o voto dado por Iran. "Fiquei muito feliz que o Iran votou no André, porque em uma das dinâmicas o Iran falou que tinha muita preocupação com o caminhar do André no nosso grupo, porque o André sobraria no resta um dele. Hoje ele votou nele", disse a mulher de Naldo Benny.

"Então o André causou toda uma confusão defendendo o Iran, brigou o tempo todo, nós ficamos muito chateadas nessa dinâmica, achamos que ele fez algo não necessário e isso foi dito a ele. "Só queria dar esse xeque-mate que acho que era necessário", continuou a morena.

Iran não gostou das palavras ditas por Morango e se defendeu alegando que achou necessário falar sobre a amizade de André com as meninas do grupo A durante a dinâmica.

Confira a briga:

Moranguinho justifica seu voto em André 👇 #RoçaAFazendapic.twitter.com/GLDRM2mzOB — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

"O Grupo A nunca participou de nenhuma conversa do Grupo B", dispara Iran 🔥🤭 #RoçaAFazendapic.twitter.com/BSuUStawUh — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

Os peões foram surpreendidos na noite desta terça-feira (6) com vídeos de seus familiares mandando mensagens e recados especiais. Mas, um em específico chamou a atenção do público de casa, principalmente, porque depois de assistir, Moranguinho abraçou e pediu desculpas a sua rival Bárbara Borges.

Na mensagem enviada por Naldo Benny, marido de Morango, ele pede para a mulher voltar a ser a pessoa por quem ele se apaixonou: “Eu tô morrendo de saudade de você. Sua família e seus verdadeiros amigos estão aqui! Aqui não tem falsidade, aqui não tem mentira. Então se liga! Lembra quando eu falava para você ter mentalidade de campeã?! É isso! Você tem que ser você! Aquela mulher pelo qual eu me apaixonei, a mulher que eu amo. Fique firme e fique bem. E fique esperta. Se liga que isso é apenas um jogo”, disse o cantor.