A Fazenda 14: Fora da UTI, mãe de Deolane critica Naldo Benny e Moranguinho: “Eu esperava muito mais dessa mulher”

Solange Bezerra, mãe de Deolane, usou seus Stories para criticar Naldo Benny e Moranguinho

Recuperada e fora do hospital, a mãe da ex-peoa Deolane Bezerra se envolveu nas últimas brigas de sua filha com Naldo Benny. Solange Bezerra criticou as ações do cantor e seu desentendimento com o filho mais velho de Moranguinho.

"Gente eu não posso ficar calada senão não serei eu. Estou ouvindo aqui cada absurdo... Gente que vergonha, a que ponto a gente chega de uma mulher aceitar que um macho fale que vai quebrar a cara de seu filho... Um macho que não criou, que não ajudou e ela aceitar isso e achar que está tudo bem e bonito", iniciou a mãe de Deolane.

Assistindo a Live do Eliminado desta sexta-feira (9) com a ex-peoa Moranguinho, Solange não guardou sua opinião e continuou:

"Que vergonha, eu esperava muito mais dessa mulher, estou decepcionada... Eu jamais aceitaria macho nenhum, nem que eu dependesse dele emocionalmente, financeiramente e falar que ia bater em um filho meu... Brasil, é fim de mundo", afirmou.

Veja o vídeo:

Mãe de Deolane falando sobre o Naldo e a Moranguinho. #AFazendapic.twitter.com/BlL6Ewa29x — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022

Moranguinho saiu de A Fazenda 14 e mudou totalmente sua visão sobre o jogo que estava levando! Durante a Live com Eliminado, a ex-peoa confessou para Lucas Selfie seu desejo de pedir desculpas para André e Drika Marinho.

“Eu acho que errar é humano, a gente não pode persistir no erro. Eu reconheço hoje, vendo tudo que está acontecendo aqui fora, porque lá dentro eu não tinha essa visão, estava completamente cega. Então acho que não deveria, que fiz errado, e faço questão de pedir desculpas a Drika e ao André”, revelou.