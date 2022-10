A Fazenda 14: “Eu quero ir embora”, chora Thomaz após a saída de Tati Zaqui

O ator de Carrossel chorou muito com a saída de sua companheira

14/10/2022

Na eliminação desta quinta-feira (13), Tati Zaqui não agradou o público e foi a eliminada do reality show, recebendo apenas 27,70% dos votos. Após o anúncio da saída da cantora, o programa exibiu a volta de Vini Buttel para a sede, que foi muito comemorada por seus aliados, ao ponto de eles quebrarem itens da casa e receberem punição.

Por outro lado, o grupo B ficou muito abalado com a saída da peoa, principalmente, Thomaz Costa, seu envolvimento dentro do jogo. No momento da entrada de Vini, o ex-ator de Carrossel mostrou estar chocado com a escolha do público e foi para o quarto chorar.

Pétala Barreiros e Bia Miranda seguiram o participante e o atacaram com palavras que foram cortadas pela produção do reality, mas era possível ver a gesticulação das mãos e das bocas das participantes.

Após ouvir as palavras, Thomaz abraçou Babi e disse querer ir embora de A Fazenda 14. O ator ficou abalado e chorou muito com a saída de sua companheira.

Bárbara tá tentando consolar o Thomaz 😢 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/pRnAZwE3fi — A Fazenda (@afazendarecord) October 14, 2022

Adriane Galisteu disse para Tati o motivo da cantora ter sido eliminada: “Pelo fato de ter se colocado na roça. Isso é um clássico no reality show, é um clássico aqui na Fazenda. Ninguém na história da Fazenda, mesmo que por um motivo nobre tenha se colocado, nunca conseguiu voltar”, explicou a apresentadora.