Volta às aulas: 10 sugestões de itens da Disney para você adquirir

Vem ver itens da Disney para você voltar às aulas com estilo e muitas estampas divertidas

Os materiais escolares da Disney vão deixar sua volta às aulas ainda mais diversidade e inesquecível. Confira itens com estampas e cores vibrantes, de personagens amados pelo publico como Minnie, Stitch e outros. Vem dar uma olhada em uma lista suuuper especial e adquira os seus favoritos agora mesmo na Amazon: 1. Kit de Caderno - https://amzn.to/48Im2ON Marca: FORONI | Pacote com 4 unidades de capa dura | 80 folhas | Super hot stamping

2. Estojo Baú Grande - https://amzn.to/48JAtlU Marca: DAC | Material resistente feito em PVC | Estampa da Minnie | Fechamento com zíper | Guarde lápis e canetas em um item com boa durabilidade e proteção

3. Kit de Mochila de Rodinha - https://amzn.to/47MdWDu Marca: LUXCEL | Vem com mochila de rodinha e lancheira térmica escolar | Estampa do Stitch | Material resistente com fechamento em zíper | Puxador metálico em alumínio | 2 rodinhas e 2 pés de apoio

4. Lápis Colorido - https://amzn.to/48Lzsts Marca: DISNEY | Cores vibrantes | Estampas sortidas no corpo do lápis | Feito inteiramente de madeira para maior resistência

5. Mochila Escolar para Laptop - https://amzn.to/47Lq3AL Marca: LUXCEL | Produto original e licenciado dos Vingadores | Material resistente com forro e tecido 100% poliéster | Compartimento para laptop

6. Caderno Connect Espiral - https://amzn.to/48VwVwC Marca: TILIBRA | Capa dura e universitário | 160 folhas com 10 matérias | Estampa da Minnie | Acabamento com detalhe metalizado | Ideal para faculdade ou até mesmo para diversas matérias da escola

7. Caderno Universitário - https://amzn.to/42bFrWf Marca: DISNEY | Caderno smart universitário | 80 folhas destacáveis | Estampa do Stitch | Material sofisticado e muito resistente com metal grosso fixo com a capa

8. Fichário Argolado - https://amzn.to/48ZpvIw Marca: MINNIE | Caderno para colegial com 48 folhas | Estampa da Minnie Mouse | Estimula a organização de estudos diários

9. Marca-Texto - https://amzn.to/428bF4m Marca: LEONORA | Marca-texto com duas pontas | Cores pastel com estampa do Ursinho Pooh | Possui 5 cores

10. Caneta Face - https://amzn.to/47Qwlz8 Marca: MOLIN | Caneta esferográfica com tinta azul | Formato do Stitch | Material resistente e leve com clipe de bolso

