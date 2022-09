Vitamina C: 7 produtos incríveis para incluir no skincare

Queridinha no skincare, a vitamina C é um poderoso antioxidante repleto de benefícios para a pele. Além de combater os radicais livres, ela previne o envelhecimento precoce, ajuda a clarear manchas e uniformizar o tom da pele, corrige rugas e linhas de expressão, hidrata e proporciona um glow incrível.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos com vitamina C para te ajudar a potencializar a sua rotina de cuidados com a pele. E tem de tudo: sérum, esfoliante, hidratante e muuito mais! Dá uma olhada:

1. Sérum Revitalizante Vitamina C, The Body Shop: https://amzn.to/3QCdM9o

Com textura gel leve e refrescante, o Sérum Revitalizante Vitamina C da The Body Shop conta com partículas refletoras de luz, que promovem uma pele mais viva, radiante e aveludada.