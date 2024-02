Vida saudável: 10 itens fitness para você garantir no site da Amazon

Fone, tênis, esteira e muitos outros itens fitness para adicionar na sua rotina

Se você deseja levar uma vida mais saudável, que tal apostar em novos itens fitness para a sua rotina? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 opções de produtos que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia e nos seus treinos. Tem de tudo: fone de ouvido, tênis, esteira, smartwatch e muito mais!

Confira e garanta itens fitness para a sua rotina:

1. Fone de ouvido On Ear Tune 520BT, JBL: https://amzn.to/482NYMk

Esse fone transmite o potente som JBL Pure Bass graças à sua última tecnologia Bluetooth 5.3. Fácil de usar, proporciona até 57 horas de bateria, permite que você gerencie chamadas e muito mais.

2. Creatina pura, Dark Lab: https://amzn.to/3Suv5fx

Produzida com qualidade, essa creatina ajuda a aumentar sua força, resistência e explosão muscular.

3. Whey Protein concentrado, Dux Nutrition: https://amzn.to/3HRu38o

Com proteínas de alto valor biológico, o Whey Protein favorece o ganho de massa muscular.

4. AirPods 3ª geração, Apple: https://amzn.to/42wrnGQ

Ideal para quem deseja ouvir suas músicas com conforto, este fone possui áudio espacial com seguimento dinâmico da posição da cabeça, equalização adaptativa, sensor de força para controlar o que ouve, atender ou desligar chamadas e muito mais. Além disso, é resistente à água e à transpiração!

5. Tênis Urano 2, Olympikus: https://amzn.to/3HSGjFE

Com tecnologia EVAsense, esse tênis possui EVA macio e expandido, que proporciona mais conforto, flexibilidade e leveza à pisada.

6. Esteira Dream Fitness: https://amzn.to/3UPwiRB

Ideal para uso residencial, essa esteira tem capacidade para até 110kg, é dobrável e fácil de manusear.

7. Tapete para yoga, Muvin: https://amzn.to/49qxte9

Antiderrapante, com 180cm de comprimento e 50cm de largura, esse tapete para yoga possui superfície lisa e emborrachada, permitindo contato firme com o solo e boa aderência.

8. Kit mini band, Acte: https://amzn.to/49rXZnu

Esse conjunto versátil conta com três faixas elásticas de resistências diferentes, ajudando a tonificar e fortalecer todos os grupos musculares.

9. Smartwatch Galaxy Watch 6, Samsung: https://amzn.to/48dbndY

Equipado com Sensor BioActive, esse smartwatch combina três poderosos sensores de saúde - batimento cardíaco óptico, eletrocardiograma e análise de impedância bioelétrica. Oferece um conjunto completo de funções de monitoramento para o acompanhamento da saúde e bem-estar, com recursos como composição corporal, monitoramento do ciclo e muito mais.

10. Garrafa térmica Flip Straw, Stanley: https://amzn.to/496xhAT

Com 651ml, essa garrafa térmica possui tecnologia de parede dupla de aço inoxidável 18/8 e com vedação à vácuo, tampa de bico rígido e canudo flexível e alça para facilitar na locomoção. Mantém a bebida gelada por mais de 16 horas, podendo chegar a 45 horas com adição de cubos de gelo!

