Tendência: influenciadora Eduarda Costa ensina como usar a estampa de zebra

Desbancando o reinado da oncinha, a padronagem de zebra está invadindo o armário das fashionistas e de celebridades nesta temporada de outono/inverno. Com uma combinação entre as duas cores mais democráticas do guarda-roupa — preto e branco — a estampa une o usual ao despojado, entretanto, a trend também ganha mais criatividade nesta estação com a adição de cores.

A influenciadora de moda Eduarda Costa aponta que a estampa é, por si só, um recurso que chama a atenção no look, além de ser adaptável aos mais diferentes estilos. "É uma das padronagens mais fáceis de combinar, justamente pelas duas cores predominantes, que são o preto e o branco, mas ao mesmo tempo, muito assertivas com o assunto, é adicionar um quê de fashionismo nas propostas. Sem complicação, escolher uma das duas tonalidades como base do look já garante um visual harmonioso e assertivo", aponta.

Caso queira usar o preto como cor base da proposta, Eduarda Costa dá a dica de apostar em uma blusa cacharrel estilo segunda pele, um short de alfaiataria preto, e complementar o visual com um coturno ou um tênis com solado plataforma. "Esse é um visual que irá transmitir uma vibe mais imponente, divertida e ousada, sendo uma ótima opção para uma saída noturna. Nos acessórios, apostar em combinações de pulseiras com correntes, um brinco de argola ou mesmo um mix de colares te garantirá um visual jovem e despojado", garante.

O look de base branca, por outro lado, é uma ótima opção para quem tem um estilo mais clássico, mas quer adotar a tendência da estampa de zebra. "O material dessa peça de zebra, que pode ser tanto uma calça estilo pantalona, como uma blusa mais casual em tricot ou mesmo um t-shirt, por exemplo, irá fazer toda a diferença no conceito do look. Alfaiataria, algodão, tricô e seda são os mais assertivos nesse caso. O jeans e o couro, por outro lado, não combinam com essa proposta, transmitem uma ideia mais descontraída", diz.

A recomendação de Eduarda é combinar essa estampa com peças casuais. Uma calça de zebra pode ser combinada com uma camisa branca e um sapato mule ou um salto bloco, por exemplo. No caso da camiseta estampada, uma calça ou short de modelagem reta e a adição de uma terceira peça, todas brancas, garantem a um visual clean, mas ao mesmo tempo "por dentro das tendências", garante ela.

A versão preta e branca é clássica, mas as variedades em cores vêm acrescentar ainda mais personalidade à estampa. Nesta temporada, fundos rosados, verdes, nudes e laranjas prometem repaginar a estampa. "Essa é uma proposta que tem influência da tendência de cores chamativas que denominou o verão e se apresenta como uma opção mais extravagante, ainda mais nessa tendência de retorno aos looks chamativos e criativos que dominaram os anos 1980 e 1990 e que estão voltando com tudo", diz.

A estampa de zebra rouba a cena em qualquer visual, por isso Eduarda Costa explica que usá-la como ponto focal do look — aquele detalhe que atrai o olhar de primeira — também é uma boa estratégia de combinação. "Nesse caso, você pode investir em uma bolsa, um cinto, ou mesmo em uma bota que tenha essa estampa. Você pode estar com uma proposta básica, que esse ponto de foco já é sua dose de estilo. Para quem não tem medo de chamar atenção, a terceira peça em zebra também é uma boa opção de ponto focal", diz a influenciadora de moda.

E aí, gostou das dicas? Para te ajudar a colocar tudo em prática e arrasar nas produções, listamos 13 itens com estampa de zebra que precisam fazer parte do seu guarda-roupa! Dá uma olhada:

1. Amosfun Bolsa Feminina Com Estampa de Zebra: https://amzn.to/3rwnH6O