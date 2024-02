Suspense, fantasia e mais: 10 lançamentos mais vendidos da Amazon para garantir na estante

Confira dicas incríveis de obras para iniciar as leituras do ano

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na estante em 2024, não pode perder essa lista. Selecionamos 10 lançamentos que estão entre os mais vendidos do site da Amazon e que prometem agradar fãs de diversos gêneros da literatura. Tem de tudo: suspense, romance, fantasia e muito mais!

Confira e escolha seus lançamentos favoritos para ter na estante:

1. Casa de chama e sombra, de Sarah J. Maas: https://amzn.to/3wepT7T

Após o desfecho inesperado e alucinante de Casa de céu e sopro, o jogo virou e agora tudo é possível. Bryce Quinlan nunca imaginou que fosse sair de Midgard, mas os malditos asteri a forçaram a literalmente procurar pelas portas do Inferno. Mas o Inferno está... diferente? Uma grama imaculada e uma linda cidade não eram exatamente o que ela estava esperando encontrar por lá. Isso sem falar dos habitantes do lugar, que são tão belos quanto letais. Onde Bryce foi parar? Tudo o que Bryce ama está em Midgard: sua família, seus amigos, seu parceiro. Presa em mundo desconhecido, ela vai precisar de todos os artifícios à disposição para encontrar o caminho de volta para casa. Tarefa nada fácil quando ela não faz ideia de quem é confiável ou não.

2. O segredo da empregada, de Freida McFadden: https://amzn.to/49q80S1

Achar alguém que não faça mil perguntas sobre a vida – e o passado – de uma candidata a empregada costuma ser praticamente impossível. Por isso Millie mal consegue acreditar quando Douglas Garrick a contrata. O plano dela é trabalhar na casa da família por um período curto, de preferência sem atrair nenhuma atenção, até alcançar seu objetivo maior. Só que, enquanto ela passa os dias limpando a cobertura deslumbrante e preparando pratos requintados para o casal, a Sra. Garrick nunca sai do quarto. Na verdade, as duas não foram sequer apresentadas. E Millie tem certeza de que já a ouviu chorando. Certo dia, ao colocar a roupa para lavar, ela vê manchas de sangue na camisola da mulher. Não é a primeira vez, e Millie decide descobrir o que está acontecendo. Quando finalmente consegue entrar no quarto, o que vê lá dentro muda todos os seus planos.

3. Escrever sem medo, de Jana Viscardi: https://amzn.to/4brWXcK

Neste livro, a linguista Jana Viscardi ensina o essencial sobre a construção de textos, oferecendo ferramentas para que você possa escrever sem medo e desenvolva uma relação mais prazerosa com a escrita. Estas páginas são um convite para você colocar suas ideias e emoções no papel. Além de uma profusão de exemplos tirados de diferentes obras, ao longo deste livro, você descobrirá os recursos essenciais da língua, estratégias básicas de texto e, de quebra, exercícios para praticar e se encorajar – um passo de cada vez.

4. Divinos rivais, de Rebecca Ross: https://amzn.to/42tZn6E

Após séculos adormecidos, os deuses estão em guerra novamente. No entanto, a única preocupação de Iris Winnow, uma jovem jornalista de dezoito anos, é manter sua família unida e em segurança. Enquanto a mãe de Iris sofre para superar um vício e o irmão está desaparecido em meio às trincheiras da guerra, a melhor forma de a garota atingir seu objetivo é conquistando a vaga de colunista no jornal onde trabalha, a Gazeta de Oath. Enquanto isso, para lidar com suas preocupações, Iris escreve cartas para o irmão. Porém, misteriosamente, elas vão parar nas mãos de Roman Kitt, seu insensível e fascinante rival na redação do jornal. Quando ele passa a responder anonimamente as cartas, os dois criam uma conexão mágica que seguirá Iris até a linha de frente da batalha, em uma busca por seu irmão, pela salvação da humanidade e pelo amor.

5. Uma família feliz, de Raphael Montes: https://amzn.to/4btDokn

Eva tem a vida perfeita. Seu marido é um jovem advogado em ascensão. Suas filhas gêmeas são lindas, inteligentes e saudáveis. Seu trabalho, a arte reborn, é um sucesso na internet. À sua volta, tudo está à mão: o Blue Paradise, condomínio fechado de classe média-alta na Barra da Tijuca, oferece todo tipo de serviço para que ela não precise sair do conforto de seu lar. Eva tem a vida perfeita ― até descobrir que está grávida e seu mundo virar de cabeça para baixo.

6. A espada da justiça, de Kleiton Ferreira: https://amzn.to/3uyHE1j

Abraão é um juiz federal com mais de 25 anos de magistratura. A chegada de um juiz substituto jovem e de métodos heterodoxos leva Abraão a refletir sobre a vida, o trabalho, a lei e a justiça, a família, e se depara com perguntas para as quais as antigas respostas não servem mais. Valores que mudaram com o tempo. Posições das quais se arrepende, e não pode mais voltar atrás. Não demora para que o juiz entre numa espiral de pensamentos e ideias que o levam a uma intensa crise de identidade, que desencadeia eventos e ações com consequências catastróficas e irreversíveis.

7. A vida é um presente, de Rita Batista: https://amzn.to/49kqO4Y

Um mantra pode ser um símbolo ou um poema que, em sua repetição e vibração, tem o poder de despertar o melhor que existe em nós. Mas é preciso se abrir para as coisas maravilhosas que vêm em nossa direção, se preparar sempre para o extraordinário e, sobretudo, confiar na força daquilo que emanamos, para si ou para os demais, independentemente da fé professada. Neste livro, a autora apresenta 111 mantras que a ajudaram – e também te ajudarão – a entender que o Universo ao nosso redor tem dimensões inimagináveis.

8. Eu me lembro, de Selton Mello: https://amzn.to/3St6wiX

Da criança que se mudou em busca de um sonho ao homem que encantou o país com sua arte. Em seu aniversário de quarenta anos de carreira — e cinquenta de vida —, Selton Mello, criador de personagens icônicos do nosso imaginário, convida o leitor para uma conversa engraçada, tocante e muito humana sobre sua trajetória. Com revelações íntimas, este livro apresenta uma viagem por grandes momentos da dramaturgia no Brasil e o percurso de um menino sonhador e obstinado, que oferece agora, em perspectiva, um balanço comovente de sua vida.

9. A maldição do verdadeiro amor, de Stephanie Garber: https://amzn.to/3OANdmS

Ao se aventurar pelo Magnífico Norte, Evangeline Raposa continuava em busca de seu final feliz. Após acordar sem se recordar do passado, ela se vê casada com Apollo e o lendário castelo do príncipe é, aparentemente, sua nova morada. Porém, para viver esse suposto conto de fadas, Evangeline precisou pagar um preço devastador sem nem ao menos fazer ideia disso. Ela desconhece tudo aquilo que perdeu, e se depender de seu marido… a jovem nunca descobrirá. Ele está tão determinado a garantir a ignorância de sua esposa que pretende dar um fim à vida de Jacks – o Príncipe de Copas. Com sangue sendo derramado e corações sendo usurpados, o verdadeiro amor vai ser colocado à prova no último livro da trilogia.

10. Na cozinha, de Juliana Gueiros: https://amzn.to/3HPD6qt

A culinária está na vida da chef Juliana Gueiros desde que ela se entende por gente. Ao longo das duas décadas seguintes, transformou esse amor pela comida em um propósito de vida e obteve um treinamento de excelência. Dividido em doze capítulos ― que perpassam temas como “carnes”, “legumes” e “ovos” ―, este livro oferece técnicas e práticas para que o leitor “ganhe cada vez mais confiança para brincar e saborear esse fantástico mundo que é a gastronomia”. Com um passo a passo detalhado, sugestões de variações, dicas e curiosidades, Juliana traz preparos com diferentes níveis de complexidade de modo a contemplar não só quem já tem noções culinárias, mas também quem sempre quis aprender e não sabe por onde começar. E todos estão convidados.

