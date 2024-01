Smart TV, Echo, eletrodomésticos e mais: 16 itens para tornar suas férias mais tecnológicas

Confira opções incríveis e super tecnológicas para aproveitar momentos de diversão

As férias chegaram e não há nada melhor do que aproveitar momentos de descanso e diversão com a família, os amigos ou até com a própria companhia, não é mesmo? E para tornar esses dias de relaxamento ainda mais práticos e tecnológicos, preparamos uma lista com 16 opções de eletrônicos que você vai amar conhecer. E tem de tudo: caixas de som, fones de ouvido, churrasqueira, smart TV, câmera fotográfica e muito mais!

Confira e escolha eletrônicos incríveis para o dia a dia:

1. Fritadeira Air Fryer Gourmet, Philco: https://amzn.to/3tUjY7e

Descrição do produto: 11 litros | Timer com 60 minutos | Desligamento automático | Base antiderrapante | Proteção contra superaquecimento | Cesto removível | Trava de segurança | Circulação de ar quente em 360° | Seletor de temperatura de 80°C a 200°C.

Reprodução/Amazon

2. Smart TV 32”, Philco: https://amzn.to/4aUdGFg

Descrição do produto: tela de 32” | Sistema Android 11 | Design slim | Painel LED com borda infinita e Eye Protection.

Reprodução/Amazon

3. Caixa de som PartyBox Encore Essential, JBL: https://amzn.to/47y3PlZ

Descrição do produto: à prova de respingos IPX4 | Tecnologia True Wireless Stereo (TWS) para emparelhamento com até duas caixas de som | Aplicativo JBL Party Box para configurações e controle das músicas | Transmissão via Bluetooth | som JBL Original Pro.

Reprodução/Amazon

4. Headphone, Edifier: https://amzn.to/3TR0Qli

Descrição do produto: conexão Bluetooth 5.1 | 300 horas de bateria | Espuma macia | ABS flexível | Acabamento refinado | Conexão com ou sem fio | Cabo de áudio de 3,5mm | Função de microfone.

Reprodução/Amazon

5. Caixa acústica Extreme Smart DJ, Philco: https://amzn.to/3Se9QzG

Descrição do produto: função Smart DJ com opções de efeitos sonoros | 2 Woofers de 10”, 1 Subwoofer de 12” e 1 Tweeter para muita qualidade no som | Função Flash Lights | Entrada auxiliar ou pen drive | Rádio | Conexão Bluetooth | Conexão TWS.

Reprodução/Amazon

6. Ventilador, Britânia: https://amzn.to/3tQnAXX

Descrição do produto: 220V | Hélice de 6 pás | Classificação energética A | Super silencioso | 3 opções de velocidades | Potência de 155W | Oscilação automática | Sistema de acionamento com botão direto em sua estrutura | Compartimento porta-fio | Alça para transporte.

Reprodução/Amazon

7. Churrasqueira elétrica, Philco: https://amzn.to/3TWpZuN

Descrição do produto: baixa emissão de fumaça | Revestimento Maxxgold para preparo prático | Antiaderente | Potência de 1200W | Sistema de segurança | Ideal para utilizar dentro de casa.

Reprodução/Amazon

8. Echo Pop: https://amzn.to/4aVHH7Z

Descrição do produto: Alexa integrada | 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição e sem perdas | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

Reprodução/Amazon

9. Fire TV Stick 4K: https://amzn.to/4aU8VeS

Descrição do produto: ideal para streaming cinematográfico em 4K | Qualidade da imagem 4K Ultra HD | Áudio Dolby Atmos | Controle remoto por voz com Alexa | Controle remoto com comandos de TV | Armazenamento de 8GB | Memória RAM de 2GB | Wi-Fi 6 | Vídeo ao vivo picture-in-picture.

Reprodução/Amazon

10. Chopeira com compressor, barril, Philco: https://amzn.to/47tjKlj

Descrição do produto: 5 litros | Torneira de fácil manuseio | Controle de pressurização | Painel de luzes indicadoras com 6 níveis | Bandeja coletora removível | Controle de temperatura ajustável de -5°C a 12°C.

Reprodução/Amazon

11. Fone de ouvido Wave Flex TWS, JBL: https://amzn.to/3vDBOMd

Descrição do produto: som JBL Deep Bass | Bateria de até 32 horas (8 horas no fone + 24 horas no estojo) | Controle touch | Resistente à poeira e respingos d’água | Viva-voz | Carga rápida de 10 minutos | Tecnologia Smart Ambient | Acesso ao aplicativo JBL Headphones | Formato stick aberto.

Reprodução/Amazon

12. Kindle, 11ª geração: https://amzn.to/48Aepu4

Descrição do produto: tela antirreflexo de 6” | Armazenamento de 16GB | Resolução de 300 ppi | Iluminação embutida com 4 LEDs | Tela sensível ao toque | Conectividade Wi-Fi.

Reprodução/Amazon

13. Hidromassageador para pés Aqua Foot, Britânia: https://amzn.to/4aVaqcQ

Descrição do produto: 3 funções que proporcionam relaxamento completo dos pés | Infravermelho que contribui com o fluxo sanguíneo, alívio de dores e relaxamento muscular | Controle de aquecimento de 30°C a 50°C | Capacidade de 3700ml.

Reprodução/Amazon

14. Echo Show 5, 3ª geração: https://amzn.to/3HfBxSh

Descrição do produto: Alexa integrada | Tela de 5,5” com resolução de 960 x 480 pixels | 1 alto-falante de 1,75” | Câmera de 2MP | 3 microfones | Dimensões de 147mm x 91mm x 82mm.

Reprodução/Amazon

15. Cupcake Maker, Britânia: https://amzn.to/3Hhc1vW

Descrição do produto: prepara até 7 cupcakes por vez | 8 minutos de preparo | Chapa antiaderente | Acompanha acessórios para confeitar os bolinhos | Luz indicadora de funcionamento | Porta-fio fácil de armazenar.

Reprodução/Amazon

16. Pipoqueira Popflix, Mondial: https://amzn.to/3tNi8VU

Descrição do produto: pipoca pronta em menos de 3 minutos | Tecnologia de circulação de ar quente | Não precisa de óleo | Capacidade de 100g de milho por preparo | Bocal direcional | Compacta e fácil de guardar | Sistema de proteção contra superaquecimento.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy