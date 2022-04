Skincare: 9 produtos anti-idade para adicionar à sua rotina

Invista em produtos anti-idade para suavizar suas imperfeições

Redação Publicado em 07/04/2022, às 12h00

Se você está procurando por produtos anti-idade incríveis, você chegou ao lugar certo! Com eles, você pode suavizar algumas imperfeições que te incomodam no seu rosto, como manchas e linhas finas. É por isso que nós selecionamos 9 produtos entre cremes e séruns que serão uma grande adição à sua rotina de skincare. Confira nossa seleção e escolha seus produtos favoritos: 1. Isdinceutics K-Ox Eyes, ISDIN: https://amzn.to/3DO8H97 Indicado especificamente para o tratamento de bolsas, olheiras e linhas de expressão, o creme para a área dos olhos da ISDIN possui Óxido de Vitamina K que diminui a aparência dos vasos e acelera a absorção de hematomas. Além disso, ele possui ativos como Eyeliss e Haloxyl que irão ajudar a reduzir a flacidez e o inchaço das pálpebras.

2. Neutrogena Face Care Intensive Antissinais Reparador: https://amzn.to/3jeVMU8 Creme noturno de efeito duradouro que irá reparar os danos diários e ajudr no combate dos principais sinais de envelhecimento, incluindo as linhas de expressão, manchas e flacidez. Ele possui hidratação com toque seco e combina a Vitamina C Antioxidante, Colágeno e a Niamicida para lhe trazer os melhores resultados.

3. Creme Cicatricure Antissinais: https://amzn.to/3E1gLnj Creme com tecnologia que transmite as informações de uma célula para a outra, o que promove a regeneração e reparação de danos na pele. Ele recupera o envelhecimento de 2 anos em 2 meses, além de estimular a produção de colágeno e ácido hialurônico para lhe dar resultados em até 14 dias.

4. Sérum Anti Idade La Roche-Posay Salicyli C10: https://amzn.to/3KjV9ob Sérum que combina Vitamina C pura e Ácido Salicilico que combatem a oleosidade e Neurosensine para uma ação calmante. Ele corrige rugas, uniformiza o tom da pele, melhora sua textura, reduz os poros e controla a oleosidade.

5. Sérum Anti-Idade ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate, ISDIN: https://amzn.to/3Khla7T Sérum rico em Ácido Hialurônico que promovem a hidratação superficial e profunda da pele, redensificando a pele e reduzindo as rugas. Ele também possui Extrato de Lens para redução dos poros e controle de oleosidade, além de Biomarine para firmação da pele e Matrikinas para a estimular a síntese entre o colágeno e ácido hialurônico.

6. Creme Facial Anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 Cicatri Correct FPS 25: https://amzn.to/3v20g62 Creme redutor de rugas com o poder de um laser que repara a pele e recria uma nova textura no rosto, suavizando rugas e marcas do tempo. Com formula não oleosa e com proteção solar, ele é indicado para o uso diurno e noturno. Ai penetrar-se nas camadas mais profundas da pele, ele ajuda a densificar a pele, promove a hidratação e diminui as manchas.

7. Creme de Olhos Hydro Boost Gel-Cream, Neutrogena: https://amzn.to/3KbeO9X Gel para olhos de textura leve e não oleosa, com absorção rápida e altos níveis de ácido hialurônico e altas concentrações de glicerina. Ele reestabelece os níveis de água da pele e revitaliza a área dos olhos.

8. Sérum Anti-Idade Liftactiv Peptide A Specialist: https://amzn.to/3KjEXDs Sérum corretor de rugas e controlador de oleosidade que promove a produção de colágeno para reduzir as linhas finas e rugas. Ele possui toque seco e efeito matte, o que se torna perfeito para hidratar as peles oleosas enquanto as revitaliza.

9. Creme para Olhos Anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialurônico: https://amzn.to/3jaH1ld Indicado para todos os tipos de pele, esse creme possui ações antirrugas para a área dos olhos. Ele promove a hidratação 24 horas na região, o que previne rugas e rejuvenesce o seu olhar. Ele possui textura leve com Ácido Hialurônico absorve rapidamente para ajudar a iluminar a região, deixar a pele macia e tonificada, além de preencher os vincos ao redor dos olhos.

