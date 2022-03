Shampoo, máscara capilar e mais: 8 produtos para cabelos tingidos

Enriquecido com manteiga de karité, óleo de babaçu e manteiga de murumuru, esse shampoo pós coloração conta com ação antioxidante, atua diretamente na durabilidade da cor e promete fios mais macios e brilhantes.

Não é segredo que os cabelos tingidos precisam de um cuidado a mais, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 produtos incríveis que vão recuperar a saúde das madeixas, promover hidratação e proteger a cor dos fios. Dá uma olhada:

Indicado para cabelos com tons acobreados, essa máscara da Amend revigora, ilumina e protege a cor dos fios.

Com complexo de proteínas exclusivo em sua fórmula, esse shampoo incrível da Redken fortalece a fibra capilar da raiz às pontas, protege a cor dos fios e garante um cabelo mais leve e bonito.

Perfeita para eliminar os tons amarelados dos fios, essa máscara matizadora da INOAR é essencial na rotina de cuidados dos cabelos loiros. Com óleo de argan e extrato de alecrim em sua fórmula, ela nutre, hidrata, promove brilho e maciez.

Com fórmula 100% natural, esse spray da Lola Cosmetics promete salvar o seu cabelo! Ideal para fios coloridos e descoloridos, ele conta com propriedades antioxidantes, promove fortalecimento, hidratação, brilho e ainda protege a cor das madeixas.

Garantindo fios radiantes e protegidos, esse condicionador incrível reduz o frizz dos fios e ajuda a manter a nutrição do cabelo por muito mais tempo.

Com ativos nutritivos em sua fórmula, a máscara Ruivosa da Lola Cosmetics tonaliza os fios com suaves reflexos e mantém a coloração vibrante do cabelo. Além disso, hidrata intensamente e realça o brilho.