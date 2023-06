"Rita Lee: Outra autobiografia" enfatiza os últimos três anos de vida da artista

Lançada recentemente pela Editora Globo Livros, a obra "Rita Lee: Outra autobiografia", escrita pela própria Rita Lee, foca nos últimos três anos de vida da cantora que infelizmente veio a falecer no dia 8 de maio deste ano, devido a complicações de um câncer de pulmão.

Nascida em 31 de dezembo de 1947, em São Paulo, Rita Lee Jones de Carvalho se consagrou na história da música nacional ao vender mais de 55 milhões de discos, sendo considerada a artista feminina que mais vendeu no Brasil.

Dona de uma voz expecional, Rita Lee ficou conhecida como a "Rainha do Rock". Contudo, em entrevista à Rolling Stone Brasil, em 2022, a artista revelou que preferia ser chamada de "Padroeira da liberdade".

"Gosto mais de ‘padroeira da liberdade’ do que ‘rainha do rock’, que acho um tanto cafona…", disse em edição digital especial da Rolling Stone Brasil de novembro de 2022.

Casada com Roberto de Carvalho, a cantora teve ao todo três filhos, sendo eles: Beto, Antônio e João. A artista ficou conhecida, ainda, pelo seu ativismo, luta de gênero e defesa do meio ambiente.

Em março de 2021, a cantora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão, mas que até então estava em remissão. Na época, a doença foi detectada após exames de rotina. Desde então, Rita Lee passou por um longo tratamento com imunoterapia e até chegou apresentar melhoras. No entanto, para a tristeza de todos, no dia 8 de maio deste ano, a cantora veio a óbito aos 75 anos.

Contudo, para a surpresa dos fãs, a nossa eterna "Padroeira da liberdade" deixou escrita a obra "Rita Lee: Outra autobiografia", que foi lançada recentemente pela Editora Globo Livros. Diferente de sua outra autobiografia, esta obra apresenta os três últimos anos de vida da cantora, entre a pandemia e o diagnóstico de câncer.

"Sempre achei que biografia fosse coisa de gente morta. Mas, quando decidi escrever Rita Lee: uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica", escreveu a artista na contracapa.

O livro encontra-se em primeiro lugar em algumas listas de mais vendidos da Amazon, sendo elas: "Biografias dos Apresentadores"; "Coleções, Catálogos e Exposições de Fotografia" e "Biografias de Atores e Atrizes". Além disso, está no TOP 10 no ranking geral de livros mais vendidos.

