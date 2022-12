Programe e Poupe: conheça o programa da Amazon para facilitar suas compras recorrentes

Você sabia que com a Amazon você pode economizar com os itens presentes em sua rotina? Com o serviço "Programe e Poupe", você pode programar para que produtos recorrentes no seu dia-a-dia sejam entregues na sua casa automaticamente!

Seja para sua rotina de beleza e skincare, cuidados com os bebês e os pets, cuidados com a limpeza de casa, itens de cuidados pessoais e até alimentos, você pode fazer com que a sua vida fique mais fácil com o serviço da Amazon. Basta encontrar produtos elegíveis de cada categoria, selecionar opção "Comprar com recorrência" e programar entregas conforme o período que você quiser.

Quais são as vantagens do serviço?

Com o "Programe e Poupe", você garante 10% off em todas as entregas recorrentes, além de frete grátis a partir da segunda entrega. Além disso, as cobranças e as entregas são automáticas, tornando sua rotina mais prática para receber os produtos que tanto necessita na porta de sua casa.

E não se preocupe com o compromisso! Você pode alterar, pular ou cancelar uma entrega recorrente quando quiser, tudo isso sem custo adicional de adesão ou cancelamento ao programa.

Gostou da novidade? Nós selecionamos alguns produtos elegíveis ao programa para você conferir e encontrar itens incríveis para sempre ter em casa. Mas não se esqueça de passar pela página oficial do "Programe e Poupe" para conferir mais detalhes sobre o serviço e encontrar vários produtos elegíveis. Clique aqui para acessar a página!

Veja nossa seleção e aproveite:

