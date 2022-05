Planejamento financeiro: obra traz dicas práticas para que você garanta o controle das suas finanças

Confira entrevista com Simone Costa, autora da obra “Planejamento financeiro: você no controle”

No Brasil, educação financeira ainda é um tema pouco abordado e que não faz parte da realidade de muitas pessoas. E é neste contexto que Simone Costa, que possui mais de uma década de experiência no mercado financeiro de alta renda, lança sua obra “Planejamento financeiro: você no controle”, com o objetivo de ajudar cada pessoa a tomar as rédeas da própria vida financeira. “Eu ensino, de forma prática, como a pessoa deve fazer seu planejamento financeiro pessoal. Ele começa com autoconhecimento, já que a pessoa vai elencar receitas, despesas, dívidas e fazer um diagnóstico, para descobrir qual é o seu índice de saúde financeira”, explica Simone, em entrevista à CARAS Brasil.

A autora também cita a importância da otimização do próprio fluxo financeiro. “Eu ensino como começar a fazer isso, porque o desafio é sempre começar”, reflete. “A partir do momento em que você otimiza seu planejamento, você já vai ver resultados imediatos, no primeiro mês. E elencar todas as suas despesas é o primeiro passo”, ensina.

A autora também oferece ferramentas, planilhas e até dicas de como realizar o planejamento financeiro no papel. Quando falamos em cartão de crédito, por exemplo, a especialista explica que ele deve ser usado como uma ferramenta, sempre de forma consciente e planejada. “No planejamento financeiro do próximo mês, o gasto no cartão já deve estar previsto. O controle tem que ser seu, não da fatura do cartão de crédito”, cita. Outro ponto importante é entrar em contato com seus fornecedores para entender quais planos de pagamento se adequam melhor à sua realidade, por exemplo. “Eu proponho, nesse planejamento, uma otimização pelo menos trimestral”, explica. “Trago dicas práticas de como economizar na conta de água, de luz, compras de supermercado, gás”, cita a especialista.

Simone conta que, desde a sua infância, realiza seu planejamento financeiro para alcançar seus objetivos. “Comecei a fazer meu planejamento quando eu tinha 9 anos. Determinei que queria fazer uma faculdade, um intercâmbio, um mestrado e um doutorado internacional. Hoje, eu tenho 35 anos e estou conquistando todos esses planejamentos, além de uma casa própria”. A autora também incentiva quem deseja começar a partir de hoje. “Não é ganhar muito ou pouco, mas é o quão bem você administra o dinheiro que tem. As oportunidades financeiras somos nós que criamos”, ressalta.

O livro, que já está em pré-venda no site da Amazon, será publicado pela Editora Perfil Citadel e lançado em sua versão física no dia 31 de maio. Não perca a oportunidade de já garantir o seu: https://amzn.to/3woeRKV

Simone Costa é Superintendente Comercial e Estratégica de Negócio na Matarazzo & Cia e tem mais de dez anos de experiência na área. Possui MBA em Economia pela USP, Mestrado em Ciências Empresariais pela Faculdade Fernando Pessoa em Portugal e certificações CFP® -Certified Financial Planner®, MiFID II, CEA - Especialista em Investimentos ANBIMA e Consultora de Valores Mobiliários pela CVM. Foi condecorada com os prêmios Personalidade Feminina 2021 e The Winner Awards, pelo International Business Institute; The bizz awards, pela Word Confederation of Businesses; Brasil Quality Summit 2021, pela Latin american quality institute; European Quality Award, pela Europe Business Assembly (EBA) e Master águia americana, pelo Instituto Nacional de Qualidade Social (INQS).

