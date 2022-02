Penteadeira, mesa de centro e muito mais: 10 móveis que vão dar um up na sua casa

Selecionamos 10 móveis que vão garantir um ambiente mais estiloso

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 14h00

Que tal mudar alguns móveis da sua casa para garantir ambientes modernos e super estilosos? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 opções incríveis que prometem agradar! E tem de tudo: penteadeira, mesa de jantar, adega, estante e muuito mais. Dá uma olhada:

1. Mesa de centro, apoio e lateral, Kit Triplo Classic, Mania de Móveis: https://amzn.to/3aoAzTR

2. Penteadeira camarim com espelho, led e banqueta retrô Arizona Potente: https://amzn.to/3n29Cui

3. Cama Casal Vitória Siena Móveis Castanho Rústico: https://amzn.to/2QBjgbg

4. Mesa Lateral de Canto Off White com Pé Metal Cobre: https://amzn.to/3ancAVd

5. Adega Chateau Preto Mania de Móveis: https://amzn.to/32qUvkH

6. Mesa de Jantar Tampo Vidro Slim Plus Laguna Siena Móveis: https://amzn.to/3tzpwij

7. Estante Vertical: https://amzn.to/3eb8S1U

8. Mesa De Centro Saara Artely: https://amzn.to/3goNhGa

9. Cabeceira, painel para cama de casal estofada: https://amzn.to/3Ib1qli

10. Mesa de centro para sala de estar com espelho, Gran Belo: https://amzn.to/3v32qAN

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon.

